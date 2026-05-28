Sadece Kahve Kokusu İle Aşk Yaşayanların Bildiği 10 Şey

Begüm - Onedio Üyesi
28.05.2026 - 12:31
Sabah uyanır uyanmaz kahve içmek... Doğru kahveyi bulmak için vakit harcamak.... İçtiği her kahveden keyif almak... İşte sadece kahve kokusuyla aşk yaşayanların çok iyi bildiği ve aşina olduğu o duygulara değindik. Gelin bir kahve aşkı keşfine çıkalım!

1. Kahve kokusu alarmdan daha güçlüdür.

Bazen alarm çalmadan mutfaktan gelen kahve kokusuyla uyanırsınız... Onun o lezzetli kokusu sizi her yerden mutfağa çekebilir. Ofiste, okulda, evde.... Her yerde o kahve kokusunu çok iyi tanırsınız.

2. Taze çekilmiş kahve kokusu terapi gibidir.

Kahve çekirdeklerinin öğütüldüğü an yayılan o yoğun koku.... İşte dünyadaki en etkili stres gidericilerden biridir. Paketi ilk açtığınızda içeriye çektiğiniz o derin nefes, kısa süreli bir meditasyon etkisi yaratmıyor mu?

3. Evde adeta bir kahve dükkanı inşa edersiniz.

Evinizin herhangi bir köşesinde her zaman hafif bir kahve esintisi vardır. Misafirleriniz kapıdan girer girmez o kahve kokusunu alıyorsa siz gerçek bir tutkunsunuz!

4. Bazen sıradan bir fincan bile yetmez.

Bazı kahvelerin o tadı... Küçük bir fincan içmek istemezsiniz. Durmadan gidip kahvenizi yenilersiniz veya kendinize gerçekten büyük bir fincan alırsınız. Çünkü bu sizin için en özel anlardan biridir ve tadına doyamazsınız....

5. Yanık kokusunu tanırsınız.

Kahvenin kokusuna aşık olanlar, onun ne zaman acılaştığını, yandığını hemen anlar. Süt fazla ısındığında veya çekirdekler kavrulurken hata yapıldığında, o büyülü koku yerini hayal kırıklığına bırakır.

6. Sokakta kahve radarınız açılır.

Yolda yürürken metrelerce ötedeki bir nitelikli kahve dükkanını, tabelasını görmeden sadece kokusundan tespit edebilirsiniz. Burnunuz adeta bir pusula gibi sizi doğru çekirdeğe götürür diyebilir miyiz?

7. Çekirdekten, notalarından anlarsınız.

Kahve içmek zaman içinde öyle bir ritüele dönüşür ki artık hangi çekirdek ne sunuyor, asidite oranı, notaları ve daha fazlasını bilir hatta araştırırsınız. Kahve alırken önceliğiniz bu bilgileri öğrenmek, okumak ve koklamak olur.

8. Sabahları kahve içmek bir ritüeldir.

Kahve içmeden ayılamam dersiniz... Artık bu bir rutine dönmüştür. Sabah yüzümüzü yıkamak gibi kahve yapmak ve içmek de bir ritüeldir. Kendinize ayırdığınız eşsiz bir andır.

9. Farklı kahve demlemek vazgeçilmez bir hobi olur.

Bazen yeni tatlar arayışına çıkarsınız. Kahve dünyasını keşfetmek size her zaman huzur ve heyecan verir. İkisi bir aradadır. Yeni tatları denersiniz, sanat yapmaya başlarsınız.

10. Kötü bir kahveyi kilometrelerce öteden tanırsınız.

Gerçek bir tutkun, bayatlamış veya kalitesiz çekirdeği daha fincan önüne gelmeden, havaya yayılan o metalik veya aşırı isli kokudan teşhis eder...

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
