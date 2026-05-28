Vivaldi’den Nefret Etmenin Yolları

Cevap çok açıktır, çünkü telifi yoktur. Bach, Mozart, Vivaldi — hepsi yüzyıllar önce ölmüş, eserleri defalarca tüketilmiş ve kanunlar bütün bu eserleri topluma mal etmiş; sonuç olarak da hepsinin müziği bedava olmuş. Bu senaryoda tablo son derece net; çağrı merkezi yazılımına klasik müzik paketi kurarsın, yıllarca aynı dosyayı döndürür durur. Bach’a “fügleriniz bir gün bir finans şirketinin sırasında, fatura itiraz eden insanlara çalacak” desen herhalde önce güler, sonra yazmaya devam ederdi. Düşünsenize, tarih ne kadar da ironik… Sanatın en yüce ve özel zannedilen anları en yüzeysel ve hatta sevimsiz anlarımızı kapatıyor şimdi geldiğimiz noktada.

Bu işin bir de politik yanı var tabi…

Bekleme müziği kulağına her saniye iki şey fısıldar: “Buradasın, ama henüz değil.” Bir yandan hattın açık olduğunu sana defalarca hissettirir ve kapatamazsın çünkü “birileri” bir yerde seni bekliyor olmalı, terk edilmedin. Öte yandan, seni bekleten kurumun görünmez ve isimsiz olduğunu da aynı anda hissettirir. Çalan Vivaldi ama… Vivaldi orada değil. Seninle ilgilenmesi gereken insan da orada değil. Sadece sen ve Vivaldi. Aradaki boşluğu dolduran üç yüzyıl öncesinin bir İtalyan rahibinin kemanları... Otorite kayıp ama müzik orada. Bu durum tam olarak modern bürokrasinin akustik ve sessel formülüdür.

Kim bekler peki? Açık konuşalım; VIP hattı olmayan bekler. Bankada özel müşteri kartı olmayan, internet aboneliğinde kurumsal indirim alamayan, vergi borcunu öğrenmek isteyen, faturasına itiraz eden bekler. Para verene sıra yoktur; parası olmayana Bach vardır. Bu çok ince ama çok belirgin bir sınıf çizgisidir. İşte karşınızda ses peyzajının sınıfsal hâli.