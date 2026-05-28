Alperen Duymaz’ın Başrolündeki Doğanın Kanunu Dizisinin Yayın Günü Belli Oldu

Alperen Duymaz ve Özge Yağız’ın başrollerini paylaştığı romantik komedi türündeki işin yeni fragmanları için bekleyiş sürüyor. Yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları’nın ortaklaşa yürüttüğü dizinin senaryosunu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alıyor. Hikaye, bir iş mülakatı sırasında sert bir şekilde küçük düşürdüğü Yaman ile yolları Urla'da yeniden kesişen ve ona aşık olan Doğa’nın maceralarını konu alıyor.

Dizide Alperen Duymaz Yaman karakterine hayat verirken, Özge Yağız ise Doğa rolüyle kamera karşısına geçiyor. İki başrol oyuncusuna kadroda Hakan Yılmaz Hulusi rolüyle, Nur Yazar Perihan karakteriyle ve Seda Türkmen ise Nesrin rolüyle eşlik ediyor. Geniş oyuncu kadrosunda ayrıca Hülya Duyar Adile, Onur Berk Aslanoğlu Saffet, Bartu Zeytinci Burak ve Kübra Balcan Vera rolleriyle yer alıyor. Olcay Yusufoğlu Devin, Aziz Caner Eren, Lara Aslan Hediye ve Yiğitcan Ergin Mert karakterleriyle senaryodaki yerini alırken, Yüksel Ünal Kazım, Çağla Demir Müjgan ve Müttalip Müjdeci de Kamuran rolüyle hikayenin komedi dozunu artıracak.