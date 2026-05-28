article/comments
article/share
Haberler
TV
Alperen Duymaz’ın Başrolündeki Doğanın Kanunu Dizisinin Yayın Günü Belli Oldu

Alperen Duymaz’ın Başrolündeki Doğanın Kanunu Dizisinin Yayın Günü Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
28.05.2026 - 13:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı Doğanın Kanunu dizisinin haftalık yayın günü netleşti. Star TV'de ekrana gelecek olan Ay Yapım imzalı projenin ekran yolculuğuna başlayacağı gün kulislerden sızan bilgilerle kesinleşti. Çekimleri İstanbul'un ardından İzmir Urla'da devam eden yapımın, kurgu durumuna göre haziran ayının ilk veya ikinci haftasında seyirciyle buluşması planlanmıştı. Dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı da yayınlanmıştı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Star TV'nin yeni sezondaki iddialı işleri arasında yer alan Doğanın Kanunu dizisinin ekrana geleceği gün ve detaylar netlik kazandı.

Star TV'nin yeni sezondaki iddialı işleri arasında yer alan Doğanın Kanunu dizisinin ekrana geleceği gün ve detaylar netlik kazandı.

Ay Yapım firmasının yapımcılığını üstlendiği projenin çekimleri ilk olarak İstanbul'da başlamıştı. Set ekibi, hikayenin devam sahnelerini kaydetmek üzere İzmir'in Urla ilçesine geçiş yaptı. Kulislerden sızan son bilgilere göre, dizinin haftalık yayın günü çarşamba olarak belirlendi. Yapımın ekran macerasına başlayacağı tarihin ise sahnelerin yetiştirilme durumuna göre şekilleneceği açıklanmıştı.

Dizinin ilk bölümünün 10 Haziran’da seyirciyle buluşacağı öğrenildi.

Dizinin ilk bölümünün 10 Haziran’da seyirciyle buluşacağı öğrenildi.

Alperen Duymaz ve Özge Yağız’ın başrollerini paylaştığı romantik komedi türündeki işin yeni fragmanları için bekleyiş sürüyor. Yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları’nın ortaklaşa yürüttüğü dizinin senaryosunu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alıyor. Hikaye, bir iş mülakatı sırasında sert bir şekilde küçük düşürdüğü Yaman ile yolları Urla'da yeniden kesişen ve ona aşık olan Doğa’nın maceralarını konu alıyor. 

Dizide Alperen Duymaz Yaman karakterine hayat verirken, Özge Yağız ise Doğa rolüyle kamera karşısına geçiyor. İki başrol oyuncusuna kadroda Hakan Yılmaz Hulusi rolüyle, Nur Yazar Perihan karakteriyle ve Seda Türkmen ise Nesrin rolüyle eşlik ediyor. Geniş oyuncu kadrosunda ayrıca Hülya Duyar Adile, Onur Berk Aslanoğlu Saffet, Bartu Zeytinci Burak ve Kübra Balcan Vera rolleriyle yer alıyor. Olcay Yusufoğlu Devin, Aziz Caner Eren, Lara Aslan Hediye ve Yiğitcan Ergin Mert karakterleriyle senaryodaki yerini alırken, Yüksel Ünal Kazım, Çağla Demir Müjgan ve Müttalip Müjdeci de Kamuran rolüyle hikayenin komedi dozunu artıracak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın