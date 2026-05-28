Bir Zamanlar Çukurova’nın Başrolü Show TV’nin Yeni Dizisiyle Ekranlara Dönüyor

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
28.05.2026 - 12:18
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki başarılı performansıyla hafızalara kazınan sevilen oyuncu, yeni yayın döneminde ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ünlü aktör, Show TV’de yayınlanacak olan CNP Film imzalı Eski Masal projesinin erkek başrol oyuncusu oldu. Yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği dizide, Kozaklı ailesinin büyük oğlu Mirza karakterine hayat verecek. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı karakterle büyük bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Murat Ünalmış, yeni bir projeyle anlaşma sağladı ve setlere dönüyor.

Show TV'nin yeni yayın dönemi için hazırlıklarını sürdürdüğü ve iddialı dram yapımları arasında gösterdiği Eski Masal dizisiyle el sıkışan ünlü aktör, projenin erkek başrolü oldu. Yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği CNP Film imzalı yeni dizi, yeni sezonda kanaldaki yerini alacak. Murat Saraçoğlu’nun yönetmen koltuğunda oturacağı yapım, Kapadokya’nın tarihi ve büyüleyici atmosferinde çekilecek.

Murat Ünalmış, dizide bölgenin tanınan ailelerinden olan Kozaklı ailesinin büyük oğlu Mirza karakterine hayat verecek.

Herhangi bir takvim aksaması yaşanmadığı sürece ekibin temmuz ayı içerisinde Kapadokya'da toplanarak ilk sahnelerin çekimlerine başlaması planlanıyor. 

Eski Masal dizisi, Mirza ile onun büyük bir tutkuyla bağlı olduğu Leyla karakterinin arasındaki derin aşk hikayesini konu alacak. Mirza’nın hayatındaki en önemli figür olan Leyla rolü için ise şu sıralar başarılı oyuncu Özge Özacar ile yapım arasında bir görüşme yürütülüyor. Eğer görüşmeler olumlu bir neticeyle sonuçlanırsa Özge Özacar ve Murat Ünalmış yeni sezonun iddialı partnerleri olarak seyirci karşısına çıkacak.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
