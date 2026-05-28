Bir Zamanlar Çukurova’nın Başrolü Show TV’nin Yeni Dizisiyle Ekranlara Dönüyor

Herhangi bir takvim aksaması yaşanmadığı sürece ekibin temmuz ayı içerisinde Kapadokya'da toplanarak ilk sahnelerin çekimlerine başlaması planlanıyor.

Eski Masal dizisi, Mirza ile onun büyük bir tutkuyla bağlı olduğu Leyla karakterinin arasındaki derin aşk hikayesini konu alacak. Mirza’nın hayatındaki en önemli figür olan Leyla rolü için ise şu sıralar başarılı oyuncu Özge Özacar ile yapım arasında bir görüşme yürütülüyor. Eğer görüşmeler olumlu bir neticeyle sonuçlanırsa Özge Özacar ve Murat Ünalmış yeni sezonun iddialı partnerleri olarak seyirci karşısına çıkacak.