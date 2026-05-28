article/comments
article/share
Haberler
TV
Kanal D Dizisi Güller ve Günahlar’ın Sezon Finali Tarihi Öne Çekildi

Kanal D Dizisi Güller ve Günahlar’ın Sezon Finali Tarihi Öne Çekildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
28.05.2026 - 11:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

NGM imzalı Güller ve Günahlar dizisi, alınan kararla sezon finali tarihini bir hafta erkene çekerek ekran macerasına kısa bir ara vermeye hazırlanıyor. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrollerini paylaştığı yapım, Zeynep karakterinin Tecer Ailesi içindeki dönüşümüne odaklanan bir bölümle ilk sezonunu kapatacak. Güller ve Günahlar dizisinin sezon finali ne zaman? Tüm detaylar haberimizde…

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D’de cumartesi akşamları zirve mücadelesini başarıyla sürdüren Güller ve Günahlar yayın takviminde önemli bir değişiklik yaşadı.

Kanal D’de cumartesi akşamları zirve mücadelesini başarıyla sürdüren Güller ve Günahlar yayın takviminde önemli bir değişiklik yaşadı.

NGM şirketi tarafından hayata geçirilen ve yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği başarılı yapım, yaz tatili dönemini erkenden başlatacak. Murat Yıldırım ile Cemre Baysel’in başrollerini paylaştığı dizinin daha önce ilan edilen sezon finali tarihinde kayma yaşandı. Reyting listelerinde üst sıralardan inmeyen ve yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik’in oturduğu projenin, normal şartlarda 20 Haziran olarak planlanan sezon arası tarihi değiştirildi.

Teknik ekip ve yapımcının ortak kararı neticesinde, dizinin sezon finali için yeni tarih 13 Haziran Cumartesi gecesi olarak kararlaştırıldı.

Teknik ekip ve yapımcının ortak kararı neticesinde, dizinin sezon finali için yeni tarih 13 Haziran Cumartesi gecesi olarak kararlaştırıldı.

Diğer taraftan, Güller ve Günahlar dizisinin ekrana gelecek olan yeni bölümlerindeki hikaye detayları da netleşmeye başladı. Yapımın yeni bölümlerine, ana karakterlerden Zeynep’in geçirdiği görsel ve ruhsal değişim doğrudan damga vuracak. Ekran macerasının ilk bölümlerinde kendi halinde, mütevazı bir çiçekçi kız olarak izlediğimiz Zeynep, senaryonun ilerlemesiyle birlikte bambaşka bir kimliğe büründü. Zeynep, artık hikayenin merkezinde yer alan Tecer Ailesi’nin en güçlü, en nüfuzlu ve en çok dikkat çeken üyelerinden biri haline geldi. Karakterin bu yükselişinin aile içindeki dengeleri altüst etmesi beklenirken, Murat Yıldırım’ın karakterinin hayatını da doğrudan etkileyeceği öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın