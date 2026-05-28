Panik Satışının Anatomisi: Beynimiz Piyasa Düşerken Bize Ne Söylüyor?

Bir şeyi kaybetmek, ne yazık ki bir şeyi kazanmaktan çok daha fazla canımızı yakıyor. Kalbimiz, kaybın getirdiği o sızıyı dindirmek için bir an önce harekete geçmek istiyor. Bu yüzden, sırf o huzursuz hissi durdurmak için elimizdeki her şeyi çıkarıp rahatlamak isteyebiliyoruz. Bu, mantıksız olduğun için değil, sadece duygusal dengeni korumak istediğin için başına geliyor.