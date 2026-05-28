Panik Satışının Anatomisi: Beynimiz Piyasa Düşerken Bize Ne Söylüyor?

Ceren Özer - Onedio Üyesi
28.05.2026 - 12:01
Hepimiz oradaydık: Piyasa sert bir düşüşe geçer, sosyal medya felaket senaryolarıyla dolar ve o 'sat' düğmesi dünyanın en cazip şeyi haline gelir. Peki, neden o anlarda yıllardır biriktirdiğimiz mantıklı argümanlar bir anda buharlaşıp gider?

Gelin, piyasa kaosa teslim olduğunda zihnimizin içindeki o karmaşık mekanizmanın anatomisini birlikte çıkaralım.

Amigdala kontrolü ele mi alıyor?

Piyasa aniden çakıldığında, beynimizin ilkel bölgesi olan amigdala 'savaş ya da kaç' sinyali gönderir. Bu bölge, finansal kaybı fiziksel bir tehdit gibi algılar. O an mantıklı düşünmemizi sağlayan prefrontal korteks devre dışı kalır ve tek bir amaca odaklanırız: Tehlikeden, yani zararda olduğumuz pozisyondan bir an önce uzaklaşmak.

Kaybetmenin acısı bazen mantığımızın önüne geçer.

Bir şeyi kaybetmek, ne yazık ki bir şeyi kazanmaktan çok daha fazla canımızı yakıyor. Kalbimiz, kaybın getirdiği o sızıyı dindirmek için bir an önce harekete geçmek istiyor. Bu yüzden, sırf o huzursuz hissi durdurmak için elimizdeki her şeyi çıkarıp rahatlamak isteyebiliyoruz. Bu, mantıksız olduğun için değil, sadece duygusal dengeni korumak istediğin için başına geliyor.

Yalnız kalmamak için kalabalığa karışmak istiyoruz.

Etrafımızdaki herkes panik içindeyken sakin kalmak gerçekten çok zor. Beynimiz, toplulukla beraber hareket etmenin daha güvenli olduğunu düşünen sosyal bir yapıya sahip. 'Herkes satıyorsa bildikleri bir şey vardır' diye düşünmen çok doğal; çünkü genetik mirasımız bize sürünün içinde kalmanın hayatta kalma şansını artırdığını söylüyor.

Sadece bugüne odaklanıp yarını unutabiliyoruz.

Piyasa kırmızıya boyandığında, sanki dünya o andan ibaretmiş gibi hissedebiliriz. Beynimiz o anki stresten dolayı görüş açısını daraltır; ne geçmişteki güzel günleri hatırlarız ne de gelecekteki güneşli günleri.

Zihnimiz belirsizliği bir hikâyeyle doldurmaya çalışıyor.

Nedenini bilmediğimiz bir düşüş bizi çok huzursuz eder. Bu yüzden beynimiz hemen en kötü senaryoları bir yapboz gibi birleştirip bir hikâye yazar. 'Her şey bitti, ekonomi çöküyor' gibi kesin yargılara varmak, belirsizliğin verdiği o boşluk hissiyle başa çıkma yöntemimiz.

Yoğun stres altında karar vermek bazen imkansızlaşır.

Vücudumuz stres hormonuyla dolduğunda, berrak düşünmemizi sağlayan o ön bölge biraz dinlenmeye çekilir. Kendini bir türlü karar veremezken ya da tam tersi, çok aceleci davranırken bulursan bil ki bu sadece hormonlarının yarattığı geçici bir sis bulutu. Bu bulutun dağılması için kendine biraz zaman tanıman en nazik çözüm olabilir.

Piyasayı bir şans oyunu gibi görmeye başlıyoruz.

Bazen 'Yeterince düştü, artık çıkmalı' ya da 'Bu kadar düştüyse daha da düzelmez' gibi tahminlere tutunuruz. Beynimiz karmaşık sistemleri basitleştirmeyi sever. Oysa piyasa bir yazı tura değildir; kendi döngüsü olan canlı bir yapıdır. Bu basit tahminlere sığınmak, sadece belirsizliği yönetme isteğimizden kaynaklanır.

İleride "keşke" dememek için acele ediyoruz.

Pişmanlık duygusu çok ağır bir yük. Yarın daha fazla üzülmemek için bugün erkenden bir aksiyon almak isteriz. 'Keşke daha önce yapsaydım' sancısı çekmemek için o anki durumu sonlandırmak, aslında kendimize gösterdiğimiz bir tür savunma mekanizması.

Zihinsel olarak yorulduğumuzda pes etmek istiyoruz.

Ekranlara bakmak, sürekli analiz yapmak ve endişelenmek insanı gerçekten tüketir. Bir noktadan sonra beynimiz, 'Yeter ki bitsin de ne olursa olsun' noktasına gelir. Panik satışı bazen sadece bir strateji hatası değil, yorgun bir zihnin 'Artık dinlenmek istiyorum' deme şekli olabilir.

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
