Çok Beklenen Metro Hattı İçin Geri Sayım: 1,5 Saatlik Yol 30 Dakikaya Düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bugüne kadar Ankara genelinde Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan, Keçiören-AKM ve AKM-Gar-Kızılay metro hatları olmak üzere toplam 44,5 kilometre yeni hat inşa etti. Sincan-Kayaş arasındaki 36 kilometrelik hattı da modernize ederek hizmete sunan bakanlık, devraldığı 23,1 kilometrelik raylı sistem ağını çalışmalar neticesinde 103 kilometrenin üzerine çıkardı. Yeni havalimanı metrosunun tamamlanmasıyla birlikte başkentin ulaşım altyapısı çok daha entegre bir yapıya kavuşacak.