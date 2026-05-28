Çok Beklenen Metro Hattı İçin Geri Sayım: 1,5 Saatlik Yol 30 Dakikaya Düşecek

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.05.2026 - 12:26
Ankara şehir içi ulaşımında büyük bir dönüşüm başlatacak olan Esenboğa Havalimanı Metro Hattı projesinde resmi süreç hız kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, başkentin merakla beklediği dev ulaşım yatırımının yapım ihalesinin 30 Haziran tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Güncellenen yeni planlama sayesinde hat, Ankara sakinlerine kesintisiz ve konforlu bir seyahat imkanı sunmayı hedefliyor.

Proje kapsamında aktarmasız ve hızlı bir ulaşım ağı tasarlandı

İlk planlamalarda Kuyubaşı İstasyonu’ndan aktarmalı olarak yürütülmesi düşünülen hat, yolcu talepleri ve artan ulaşım ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillendirildi. Yapılan revizyonla birlikte başlangıç noktası YHT Gar olarak belirlenen hat, Esenboğa Havalimanı’nı geçerek Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne kadar uzatıldı. Şehrin en kritik yerleşim ve ticaret merkezlerini doğrudan birbirine bağlayacak olan hat, toplam 36 kilometre uzunluğa sahip bulunuyor.

Belirlenen güzergah üzerinde toplam on iki adet modern istasyon hizmet verecek

Projenin sadece güzergahı değil, aynı zamanda istasyon giriş-çıkış yapıları ile işletme kriterleri de günümüz ihtiyaçlarına en uygun şekilde modernize edildi. Toplam 12 istasyondan oluşan güzergahta şu duraklar yer alıyor:

  • YHT Gar, Hastane, Demirlibahçe, Siteler,

  • Solfasol, Kuyubaşı, Kuzey Ankara, Pursaklar,

  • Sarayköy, Fuar, Esenboğa ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi.

Haziran ayının sonunda yapılacak ihalenin tamamlanmasıyla birlikte yer teslimi aşamasına geçilmesi ve şantiye kurulumuyla ilk kazmanın vurulması planlanıyor.

Bakanlığın Ankara genelindeki raylı sistem yatırımları hız kesmeden devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bugüne kadar Ankara genelinde Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan, Keçiören-AKM ve AKM-Gar-Kızılay metro hatları olmak üzere toplam 44,5 kilometre yeni hat inşa etti. Sincan-Kayaş arasındaki 36 kilometrelik hattı da modernize ederek hizmete sunan bakanlık, devraldığı 23,1 kilometrelik raylı sistem ağını çalışmalar neticesinde 103 kilometrenin üzerine çıkardı. Yeni havalimanı metrosunun tamamlanmasıyla birlikte başkentin ulaşım altyapısı çok daha entegre bir yapıya kavuşacak.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
