İstanbul Boğazı Turkuaza Büründü, Yunus Balıkları Şov Yaptı

İstanbul semalarını ve denizini süsleyen bu değişim, aslında her yıl ilkbahar sonundan yaz aylarına kadar uzanan dönemde periyodik olarak tekrarlanıyor. Konunun uzmanları, denizin turkuaz renge bürünmesinin arkasında birden fazla doğal faktörün bir araya gelmesi olduğunu belirtiyor. Güneş ışınlarının deniz yüzeyine geliş açısındaki değişim, suyun mevcut berraklığı ve bu dönemde artış gösteren plankton yoğunluğu, renk değişiminin başlıca mimarları arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra İstanbul Boğazı’nın kendine has çift yönlü akıntı sistemi de büyük rol oynuyor. Karadeniz’den gelen üst akıntı ile Marmara Denizi’nden gelen alt akıntının birleşmesi, su zemininde farklı yapılar meydana getiriyor. Bu dinamik su sirkülasyonu, güneş ışığıyla birleştiğinde denizin yer yer belirgin bir turkuaz tonuna kavuşmasını sağlıyor.