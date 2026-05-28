İstanbul Boğazı Turkuaza Büründü, Yunus Balıkları Şov Yaptı

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.05.2026 - 12:33

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler ve şehri ziyaret edenler, takvimlerin bayramın ikinci gününü göstermesiyle birlikte benzersiz bir doğa olayına tanıklık etti. İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü. Turkuaz dönen Boğaz'da yunus balıkları ise şov yaptı. O anlar kameralara yansıdı.

Yunus balıkları İstanbul Boğazı'nda adeta şov yaptı.

İstanbul Boğazı’nda kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Boğaz turkuaz renge büründü, yunus balıkları ise adeta şov yaptı.  Boğaz’daki doğa harikası renk değişimi yalnızca insanları değil, deniz sakinlerini de harekete geçirdi. Turkuaz suların ortasında aniden beliren bir yunus sürüsü, sahildeki vatandaşlara ve o anları kaydeden kameralara unutulmaz anlar yaşattı. Sürü halinde senkronize bir şekilde ilerleyen yunuslar, zaman zaman su yüzeyine çıkarak nefes aldı ve izleyenlere adeta bir görsel şov sundu.

Uzmanlar açıkladı: Boğaz neden turkuaz renge büründü?

İstanbul semalarını ve denizini süsleyen bu değişim, aslında her yıl ilkbahar sonundan yaz aylarına kadar uzanan dönemde periyodik olarak tekrarlanıyor. Konunun uzmanları, denizin turkuaz renge bürünmesinin arkasında birden fazla doğal faktörün bir araya gelmesi olduğunu belirtiyor. Güneş ışınlarının deniz yüzeyine geliş açısındaki değişim, suyun mevcut berraklığı ve bu dönemde artış gösteren plankton yoğunluğu, renk değişiminin başlıca mimarları arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra İstanbul Boğazı’nın kendine has çift yönlü akıntı sistemi de büyük rol oynuyor. Karadeniz’den gelen üst akıntı ile Marmara Denizi’nden gelen alt akıntının birleşmesi, su zemininde farklı yapılar meydana getiriyor. Bu dinamik su sirkülasyonu, güneş ışığıyla birleştiğinde denizin yer yer belirgin bir turkuaz tonuna kavuşmasını sağlıyor.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
