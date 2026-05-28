Sen Hangisisin, Karanlık Madde mi Karanlık Enerji mi?

Bulunduğun ortamda insanları birbirine yaklaştıran, güven inşa eden, ilişkileri bir arada tutan bir karanlık madde misin?

Masaya oturduğunda tansiyonu düşüren, krizi sakinleştiren, dağılmak üzere olan bir ekibi toparlayan o görünmez yumuşak ama kuvvetli bağ…

İnsanların yanında kendini “evde” hissettiği kişi misin?

Yoksa sen karanlık enerji misin?

Eski kalıpları bozan, alışkanlıkları sorgulatan, durağan yapıları genişlemeye zorlayan…

Bulunduğun yerde fikirleri açan, konfor alanlarını dağıtan, bazen huzursuzluk yaratan ama uzun vadede gelişimi başlatan güç müsün?

Kainat bize sürekli bir mesaj veriyor aslında okuyabilirsek!

Mesela baktığında çoğumuz “birleştirici” olmayı daha erdemli buluruz. Oysa tarih şunu gösteriyor: Sadece birleştirmek büyüme getirmez. Bazen dağıtmak gerekir. Bazen bir düşünce sisteminin, bir ilişkinin, hatta bir kimliğin çözülmesi gerekir ki yeni bir versiyon doğabilsin. Büyük çöküşlerin sonrasında yaşanan yükselişleri tarih hep yazmıştır.

Ama işin püf noktası şurada: Ölçü.

Fazla karanlık madde sistemi geri dönüşümsüz çökertebilir.

Aşırı tutunma, kontrol, sıkı sıkıya sarılma…

İnsan ilişkilerinde bu; boğucu bağlılık, değişime kapalı yapılar, korkuyla korunan düzen demektir.

Fazla karanlık enerji ise sistemi dağıtır.

Sürekli kopuş, sürekli itiraz, sürekli mesafe…

Bu da köksüzlük üretir. Bağ kuramayan, hiçbir yapıyı sürdüremeyen bir karakter ortaya çıkar.

“İnsanın olgunluğu, zıtlıkları bir arada taşıyabilme kapasitesidir.” — Carl Gustav Jung

Olgunluk belki de şu soruda gizli:

Ben ne zaman tutmalıyım, ne zaman bırakmalıyım?

Bir anne çocuğunu hem sarar hem de büyüdüğünde bırakır. Bir lider hem ekip ruhu kurar hem de yeni fikirlere alan açar. Bir dost hem yanında durur hem de gerektiğinde yüzleştirir.