Zihinsel Obezite: Bilgi Neden Eyleme Dönüşmüyor?

Zihni bir sis bulutu gibi saran o idrak edememe hali gerçekten bir yaşlanma belirtisi mi? Nörobilim bu noktada farklı bir direnç öyküsü anlatıyor.
Yetişkin beyni, çocuk beyni gibi işlemeye hazır boş bir levha değildir; arkasında yılların getirdiği nöral ağlar, alışkanlıklar ve bir sinaptik budanma geçmişi vardır. Yeni bir şey öğrenmek, beynin mevcut yapısını değiştirmesini yani nöroplastisite yeteneğini devreye sokmasını gerektirir. Nöroplastisite, beynin deneyimlerle kendini yeniden şekillendirme, yeni sinaptik bağlar kurma kapasitesidir.
Ancak bu süreç, yetişkin beyni için ciddi bir zihinsel enerji yatırımı ve konfor alanından çıkış demektir. Beynimiz doğası gereği enerjiyi tasarruflu kullanmaya ayarlıdır ve statükoyu korumak ister. Yeni bir bilgiyle karşılaştığında, eğer o bilgi mevcut hayatla ve deneyimle anlamlı bir temas noktası kuramıyorsa, beyin bunu bir “gürültü” olarak algılar.
Aslında burada yaşanan şey çoğu zaman öğrenememek değil; yeni bilginin mevcut zihinsel şemalarla bütünleşememesi, yani bilişsel entegrasyon sürecinin sekteye uğramasıdır.
İşte o idrak edememe, bilgiyi havada asılı bir bulut gibi hissetme hâli, beyninizin biyolojik iflası ya da demans başlangıcı değil (çoğu zaman); beynin anlamlandıramadığı ve güvenli bulmadığı bilgiyi içeri almama direncidir.
Bazen insan yalnızca bir paragrafı tekrar tekrar okumuyor; okurken bir anda yarınki toplantıyı, cevapsız mesajları, ödenmemiş faturaları ve uzun zamandır ertelediği hayatını düşünmeye başlıyor. Gözleri satırda kalırken zihni çoktan başka yerlere dağılıyor.
Tam da bu aşamada Cross’ un modelindeki en köklü bariyer olan “Psikolojik ve Tutumsal Engeller” boyutu devreye giriyor. Statü kaybetme korkusu, yetersizlik hissi, “bu yaştan sonra öğrenemem” algısı ve çocukluktan kalma okul travmaları, kurumsal kültürün altında maskeleniyor.
Kurumlar çalışana hata yapabileceği, o zihinsel direnci özgürce yaşayabileceği ve bilgiyi sindirebileceği gerçek bir psikolojik güvenli alan sunmadığı sürece; prefrontal korteksimiz, yani karar verme ve öğrenme merkezimiz, stres hormonu olan kortizolün altında eziliyor.
Stres altındaki bir beyin, yangın alarmı çalan bir binaya benzer; yangın varken kimse içeride yeni bir kütüphane kurmaya çalışmaz.
Prefrontal korteks yoğun kortizol altındayken, beyin tüm enerjisini yeni sinaptik bağlar kurmak yerine yalnızca hayatta kalmak ve günü kurtarmak için harcıyor.
Modern dünyada zihinsel yorgunluk artık yalnızca bilgi eksikliğinden değil; sürekli işlem hâlinde kalmaktan kaynaklanıyor. Çünkü yetişkin zihni bugün yalnızca çalışırken değil, dinlenirken bile uyarılmaya devam ediyor. Bir şey öğrenirken başka bir şeyi kaçırma hissi, dinlenirken verimsiz hissetme kaygısı ve sürekli kendini güncel tutma baskısı, zihni fark edilmeden kronik bir bilişsel yük altında bırakıyor.
Nörobilim bize beynin yalnızca aktif öğrenme sırasında değil, duraklama anlarında da bilgiyi işlediğini söylüyor. Ancak modern yetişkin yaşamı, zihne bu entegrasyon alanını giderek daha az bırakıyor. Sürekli uyarılan dikkat sistemi, bir süre sonra öğrenmeyi derinleştirmek yerine bilgiyi yalnızca yüzeyde tutmaya başlıyor.
Üstelik artık durmak bile çoğu zaman gerçekten durabilmek anlamına gelmiyor. Dinlenme, yavaşlama ya da “anda kalma” pratikleri bile bazen insanın kendini yeniden optimize etmeye çalıştığı başka bir performans alanına dönüşebiliyor. Zihin ise bu sürekli iyileştirilmesi gereken versiyon baskısı altında sessizce yorulmaya devam ediyor.
Belki de bu yüzden bugün birçok insan kendini bilgisiz hissetmiyor. Daha çok, zihinsel olarak fazlasıyla dolu ama bütün o bilginin içinde dağılmış hissediyor.
Ve bazen insan, en çok kendi zihninin içinde kayboluyor.