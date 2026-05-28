Zihinsel Obezite: Bilgi Neden Eyleme Dönüşmüyor?

Gamze Gürses
28.05.2026 - 13:16
Bir önceki yazımda, yetişkinlikte öğrenmenin neden çoğu zaman beklenen etkiyi yaratmadığına, bilgiyi eyleme dönüştürürken yaşadığımız o görünmez uçuruma değinmiştim. “Anlıyorum ama hayata geçiremiyorum” dediğimiz… O ilk anda anlamlı görünen bilgilerin gündelik hayatın hızı içinde nasıl kaybolduğunu konuşmuştuk. Yazıyı bitirirken, yetişkinler için öğrenmenin ne zaman gerçekten karşılık bulduğunu birlikte konuşmak üzere bir kapı aralamıştık.

Bugünlerde belirli bir yaşın üzerindeki çoğu insandan benzer yakınmaları duyuyorum:

“Okuduğum aklımda kalmıyor.”

“Eskisi gibi öğrenemiyorum.”

“Sanki her şey bir bulut gibi beynimin etrafında dönüyor ama bir türlü idrak edip uygulamaya geçemiyorum.”

Hatta bu durum öyle bir noktaya ulaştı ki modern insan en ufak bir odaklanma sorununda, bir ismi hatırlayamadığında ya da okuduğu makaleyi ikinci kez başa sarmak zorunda kaldığında derin bir varoluşsal kaygıya kapılıyor:

“Acaba demans başlangıcı mı yaşıyorum? Ya da beynim mi yaşlanıyor?”

Oysa sorun çoğu zaman bizim kapasitemizde, isteğimizde ya da biyolojik bir yıkımda değil; çabamızın kendisinde de değil. Sorun, yetişkinlikte öğrenmenin ve o muazzam organın, yani beynin nasıl işlediğini yeterince düşünmemiş olmamızda. Üstelik bu kişisel yetersizlik hissi, günümüz kurumsal dünyasının parıltılı illüzyonlarıyla birleştiğinde iyice içinden çıkılmaz bir sarmala dönüşüyor.

Sınırda Yaşayan Enerji ve Kronik “Bilişsel Yük”

Bugün kurumsal dünya hiç olmadığı kadar “insan odaklı” bir dil kullanıyor. Linkedin akışları, şirket bültenleri, çok sık karşılaştığımız kavramlar: kapsayıcılık, çalışan deneyimi, bütünsel esenlik (well-being)…

Sertifika kazandırınca personelinin eğitilmiş olduğunu düşünen pek çok kurum yüksek bütçeler ile kurumsal eğitimler düzenliyor, etkinlikler organize ediyor. Ama sormamız gereken can alıcı, biraz da can yakıcı soru şu:

Günümüz kurumsal stratejileri gerçekten insan sermayesinin kalıcı dönüşümünü mü hedefliyor, yoksa eğitim olgusu çoğunlukla performans metriklerini besleyen ve organizasyonel başarıyı rakamsal olarak açıklamaya yarayan resmi bir prosedüre mi indirgeniyor?

Bugün birçok öğrenme girişimi iyi niyetle yola çıkıyor olsa da organizasyonel ve sistemsel kaygılar o kadar ön plana geçiyor ki yetişkin hayatının yapısal gerçeklerinin çoğu ne yazık ki görmezden geliniyor. Eğitim bilimci K. Patricia Cross’ un “Durumsal ve Kurumsal Engeller” olarak tanımladığı o yaşam gerçekleri, tam da bu noktada karşımıza çıkıyor. Literatürde yetişkinin eğitim almasını engelleyen en büyük durumsal kısıtlar; zaman darlığı, finansal yetersizlikler, ailevi yükümlülükler ve kreş/çocuk bakımı gibi lojistik desteklerin eksikliği olarak tanımlanıyor.

Elbette çalışanının gelişimine alan açmayı önceliklendiren, eğitimi mesai saatlerinin organik bir parçası hâline getiren vizyoner kurumları bu genellemenin dışında tutmak gerekir; onlar bu sürecin en kıymetli istisnaları.

Ancak kurumsal dünyanın genel eğilimlerine baktığımızda, en iyi niyetli adımların bile bazen yetişkinin hayat gerçekleriyle uyum yakalayamadığını görüyoruz. Yetişkin; yoğun iş temposu, teslim tarihleri, ev geçindirme sorumluluğu ve ailevi roller arasında zaten zihinsel enerjisini sınırda kullanırken, esnek tasarlanmamış her eğitim bu dengeyi daha da zorlaştırabiliyor.

Bu durum, çalışan için içselleştirilecek bir gelişim fırsatı sunmaktan ziyade, günün yorgunluğu üzerine eklenen ve literatürdeki karşılığıyla kronik bir “bilişsel yük” hâline gelebiliyor.

Kurumlar, çalışanın bu durumsal gerçeklerini ve günlük enerji bütçesini hesaba katmadan eğitimi tek taraflı bir takvimle sunduğunda, ne yazık ki hem kurumsal kaynaklar hem de insanın zihinsel emeği beklenen verimliliğe ulaşamıyor. Günün sonunda yetişkin, o çok tanıdık içsel sorgulamayla baş başa kalıyor:

“Yetişemiyorum, acaba bende mi bir eksiklik var?”

Belki de en yorucu tarafı, insanın bir süre sonra sistemin yükünü kişisel yetersizliği sanmaya başlaması.

Üstelik modern insan artık bilgiye ulaşmakta zorlanmıyor; tam tersine, bilgiye maruz kalmaktan yoruluyor. Sabah podcast dinleyip öğlen webinar izleyip akşam “kendinin en iyi versiyonu ol” videosuna denk gelip gece hiçbirine zihinsel alan bulamadan uyuyan modern insan için mesele artık bilgiye ulaşmak değil; bilgiden kaçacak sessiz bir alan bulabilmek.

Zihin durmadan tüketiyor ama çok azını sindirebiliyor.

Belki de çağımızın en görünmez sorunlarından biri tam olarak bu: bilgi eksikliği değil, anlamlandırılamamış bilgi fazlalığı. Yani bir tür zihinsel obezite.

Artık birçok insan gerçekten öğrenmek için değil; geri kalmamak, yetersiz görünmemek ve çağın hızına ayak uydurabildiğini hissedebilmek için öğrenmeye çalışıyor.

Geleneksel Ezberler ve Yetişkin Odaklılıktan Uzak Kurumsal Yapılar

Bugün modern iş dünyasının yansıtılan şekline ya da organizasyonel gelişim programlarının web sitelerine bakarsanız; çoğu “geleceğin yetkinlikleri”, “sosyal etki” ve “çeviklik” vurgularıyla dikkat çeker. Ancak bu iddialı söylemlerin perdesini biraz araladığımızda, tasarlanan eğitim metodolojilerinin hâlâ pedagojik, yani doğası gereği çocuğu temel alan ve ne yazık ki merkezine yetişkini yerleştirmeyen bir anlayışla şekillendirildiğini görüyoruz.

Bu noktada literatürün işaret ettiği kurumsal engeller; esnek olmayan katı takvimler, bürokratik engeller, doğru rehberlik ve oryantasyon eksikliği, yetişkinin geçmiş birikimini yok sayan katı kurallar olarak karşımıza çıkıyor. Eğitim içerikleri modernize ediliyor, parlak arayüzlü dijital platformların sayısı her geçen gün artıyor olabilir; fakat insanın öğrenme doğasına yaklaşımımız hala arkaik. Bu katılık, yetişkinin yıllar içinde biriktirdiği muazzam yaşam deneyimini ve kurumsal hafızasını yok sayıyor; onu adeta her şeye sıfırdan başlayan bir 'öğrenci' sırasına oturtuyor. Esnek olmayan süreler, etkileşimden uzak “izle ve geç” mantığına sıkışmış eğitim platformları ve katı kurallar, yetişkinin öğrenme doğasıyla sürekli bir uyuşmazlık yaşıyor.

Yetişkin eğitimi (andragoji) üzerine düşünenlerin çok iyi bildiği ve nörobilimin de desteklediği gibi; yetişkinlikte öğrenme doğrusal bir hızdan ziyade bir anlamlandırma ve sindirme sürecidir. Çocuk zihni hızlı geri bildirimlerle çok daha çabuk ilerleyebilir; ancak yetişkin zihninde bu mekanizma daha gecikmeli çalışır. Çünkü yeni gelen her bilgi, zihnimizdeki yerleşik nöral ağlarla ve eski deneyimlerle çarpışmak, onlarla bir entegrasyon sürecine girmek zorundadır.

Sistem, yetişkinin bu sindirme ihtiyacına ve özgün öğrenme hızına göre esnemediğinde, o çok iddialı oldukları “modern yapıların” kendisi dönüşümün önündeki en büyük yapısal bariyere dönüşüyor.

Beynin Sessiz Direnişi: Yetersizlik Hissi ve Bilişsel Entegrasyon

Zihni bir sis bulutu gibi saran o idrak edememe hali gerçekten bir yaşlanma belirtisi mi? Nörobilim bu noktada farklı bir direnç öyküsü anlatıyor.

Yetişkin beyni, çocuk beyni gibi işlemeye hazır boş bir levha değildir; arkasında yılların getirdiği nöral ağlar, alışkanlıklar ve bir sinaptik budanma geçmişi vardır. Yeni bir şey öğrenmek, beynin mevcut yapısını değiştirmesini yani nöroplastisite yeteneğini devreye sokmasını gerektirir. Nöroplastisite, beynin deneyimlerle kendini yeniden şekillendirme, yeni sinaptik bağlar kurma kapasitesidir.

Ancak bu süreç, yetişkin beyni için ciddi bir zihinsel enerji yatırımı ve konfor alanından çıkış demektir. Beynimiz doğası gereği enerjiyi tasarruflu kullanmaya ayarlıdır ve statükoyu korumak ister. Yeni bir bilgiyle karşılaştığında, eğer o bilgi mevcut hayatla ve deneyimle anlamlı bir temas noktası kuramıyorsa, beyin bunu bir “gürültü” olarak algılar.

Aslında burada yaşanan şey çoğu zaman öğrenememek değil; yeni bilginin mevcut zihinsel şemalarla bütünleşememesi, yani bilişsel entegrasyon sürecinin sekteye uğramasıdır.

İşte o idrak edememe, bilgiyi havada asılı bir bulut gibi hissetme hâli, beyninizin biyolojik iflası ya da demans başlangıcı değil (çoğu zaman); beynin anlamlandıramadığı ve güvenli bulmadığı bilgiyi içeri almama direncidir.

Bazen insan yalnızca bir paragrafı tekrar tekrar okumuyor; okurken bir anda yarınki toplantıyı, cevapsız mesajları, ödenmemiş faturaları ve uzun zamandır ertelediği hayatını düşünmeye başlıyor. Gözleri satırda kalırken zihni çoktan başka yerlere dağılıyor.

Tam da bu aşamada Cross’ un modelindeki en köklü bariyer olan “Psikolojik ve Tutumsal Engeller” boyutu devreye giriyor. Statü kaybetme korkusu, yetersizlik hissi, “bu yaştan sonra öğrenemem” algısı ve çocukluktan kalma okul travmaları, kurumsal kültürün altında maskeleniyor.

Kurumlar çalışana hata yapabileceği, o zihinsel direnci özgürce yaşayabileceği ve bilgiyi sindirebileceği gerçek bir psikolojik güvenli alan sunmadığı sürece; prefrontal korteksimiz, yani karar verme ve öğrenme merkezimiz, stres hormonu olan kortizolün altında eziliyor.

Stres altındaki bir beyin, yangın alarmı çalan bir binaya benzer; yangın varken kimse içeride yeni bir kütüphane kurmaya çalışmaz.

Prefrontal korteks yoğun kortizol altındayken, beyin tüm enerjisini yeni sinaptik bağlar kurmak yerine yalnızca hayatta kalmak ve günü kurtarmak için harcıyor.

Modern dünyada zihinsel yorgunluk artık yalnızca bilgi eksikliğinden değil; sürekli işlem hâlinde kalmaktan kaynaklanıyor. Çünkü yetişkin zihni bugün yalnızca çalışırken değil, dinlenirken bile uyarılmaya devam ediyor. Bir şey öğrenirken başka bir şeyi kaçırma hissi, dinlenirken verimsiz hissetme kaygısı ve sürekli kendini güncel tutma baskısı, zihni fark edilmeden kronik bir bilişsel yük altında bırakıyor.

Nörobilim bize beynin yalnızca aktif öğrenme sırasında değil, duraklama anlarında da bilgiyi işlediğini söylüyor. Ancak modern yetişkin yaşamı, zihne bu entegrasyon alanını giderek daha az bırakıyor. Sürekli uyarılan dikkat sistemi, bir süre sonra öğrenmeyi derinleştirmek yerine bilgiyi yalnızca yüzeyde tutmaya başlıyor.

Üstelik artık durmak bile çoğu zaman gerçekten durabilmek anlamına gelmiyor. Dinlenme, yavaşlama ya da “anda kalma” pratikleri bile bazen insanın kendini yeniden optimize etmeye çalıştığı başka bir performans alanına dönüşebiliyor. Zihin ise bu sürekli iyileştirilmesi gereken versiyon baskısı altında sessizce yorulmaya devam ediyor.

Belki de bu yüzden bugün birçok insan kendini bilgisiz hissetmiyor. Daha çok, zihinsel olarak fazlasıyla dolu ama bütün o bilginin içinde dağılmış hissediyor.

Ve bazen insan, en çok kendi zihninin içinde kayboluyor.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Gamze Gürses
