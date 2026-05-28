Zihinsel Obezite: Bilgi Neden Eyleme Dönüşmüyor?

Bugün kurumsal dünya hiç olmadığı kadar “insan odaklı” bir dil kullanıyor. Linkedin akışları, şirket bültenleri, çok sık karşılaştığımız kavramlar: kapsayıcılık, çalışan deneyimi, bütünsel esenlik (well-being)…

Sertifika kazandırınca personelinin eğitilmiş olduğunu düşünen pek çok kurum yüksek bütçeler ile kurumsal eğitimler düzenliyor, etkinlikler organize ediyor. Ama sormamız gereken can alıcı, biraz da can yakıcı soru şu:

Günümüz kurumsal stratejileri gerçekten insan sermayesinin kalıcı dönüşümünü mü hedefliyor, yoksa eğitim olgusu çoğunlukla performans metriklerini besleyen ve organizasyonel başarıyı rakamsal olarak açıklamaya yarayan resmi bir prosedüre mi indirgeniyor?

Bugün birçok öğrenme girişimi iyi niyetle yola çıkıyor olsa da organizasyonel ve sistemsel kaygılar o kadar ön plana geçiyor ki yetişkin hayatının yapısal gerçeklerinin çoğu ne yazık ki görmezden geliniyor. Eğitim bilimci K. Patricia Cross’ un “Durumsal ve Kurumsal Engeller” olarak tanımladığı o yaşam gerçekleri, tam da bu noktada karşımıza çıkıyor. Literatürde yetişkinin eğitim almasını engelleyen en büyük durumsal kısıtlar; zaman darlığı, finansal yetersizlikler, ailevi yükümlülükler ve kreş/çocuk bakımı gibi lojistik desteklerin eksikliği olarak tanımlanıyor.

Elbette çalışanının gelişimine alan açmayı önceliklendiren, eğitimi mesai saatlerinin organik bir parçası hâline getiren vizyoner kurumları bu genellemenin dışında tutmak gerekir; onlar bu sürecin en kıymetli istisnaları.

Ancak kurumsal dünyanın genel eğilimlerine baktığımızda, en iyi niyetli adımların bile bazen yetişkinin hayat gerçekleriyle uyum yakalayamadığını görüyoruz. Yetişkin; yoğun iş temposu, teslim tarihleri, ev geçindirme sorumluluğu ve ailevi roller arasında zaten zihinsel enerjisini sınırda kullanırken, esnek tasarlanmamış her eğitim bu dengeyi daha da zorlaştırabiliyor.

Bu durum, çalışan için içselleştirilecek bir gelişim fırsatı sunmaktan ziyade, günün yorgunluğu üzerine eklenen ve literatürdeki karşılığıyla kronik bir “bilişsel yük” hâline gelebiliyor.

Kurumlar, çalışanın bu durumsal gerçeklerini ve günlük enerji bütçesini hesaba katmadan eğitimi tek taraflı bir takvimle sunduğunda, ne yazık ki hem kurumsal kaynaklar hem de insanın zihinsel emeği beklenen verimliliğe ulaşamıyor. Günün sonunda yetişkin, o çok tanıdık içsel sorgulamayla baş başa kalıyor:

“Yetişemiyorum, acaba bende mi bir eksiklik var?”

Belki de en yorucu tarafı, insanın bir süre sonra sistemin yükünü kişisel yetersizliği sanmaya başlaması.

Üstelik modern insan artık bilgiye ulaşmakta zorlanmıyor; tam tersine, bilgiye maruz kalmaktan yoruluyor. Sabah podcast dinleyip öğlen webinar izleyip akşam “kendinin en iyi versiyonu ol” videosuna denk gelip gece hiçbirine zihinsel alan bulamadan uyuyan modern insan için mesele artık bilgiye ulaşmak değil; bilgiden kaçacak sessiz bir alan bulabilmek.

Zihin durmadan tüketiyor ama çok azını sindirebiliyor.

Belki de çağımızın en görünmez sorunlarından biri tam olarak bu: bilgi eksikliği değil, anlamlandırılamamış bilgi fazlalığı. Yani bir tür zihinsel obezite.

Artık birçok insan gerçekten öğrenmek için değil; geri kalmamak, yetersiz görünmemek ve çağın hızına ayak uydurabildiğini hissedebilmek için öğrenmeye çalışıyor.