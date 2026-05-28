Yakışıklılığıyla Adından Söz Ettiren Henry Cavill’in Son Hali Gündem Oldu!

Canlandırdığı Superman karakteriyle dünya çapında dev bir şöhrete kavuşan Cavill, kısa sürede dönemin en ikonik aksiyon yıldızlarından biri haline geldi.

Cavill’in kariyerindeki yükseliş aslında kolay olmadı. Uzun yıllar boyunca büyük rollerin kıyısından dönen oyuncu, bir dönem “Hollywood’un en şanssız adamı” olarak bile anılıyordu. The Tudors dizisindeki Charles Brandon rolüyle dikkat çekmeyi başaran oyuncu, ardından Superman olarak seçilince hayatı tamamen değişti. Daha sonra The Witcher dizisindeki Geralt karakteriyle fantastik dünyanın en sevilen yüzlerinden biri haline geldi.

Özel hayatında ise uzun süredir Natalie Viscuso ile mutlu bir ilişki yaşayan Henry Cavill, 2025 yılında ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı. Çiftin bir kız çocukları olduğu ortaya çıkarken, Cavill aile hayatını olabildiğince gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Hatta kızlarının adı ve yüzü hala kamuoyuyla paylaşılmış değil. Natalie Viscuso’nun yalnızca sevgilisi değil aynı zamanda iş ortağı olması da dikkat çekiyor. İkili Warhammer projesinde birlikte çalışarak Hollywood’un güçlü çiftlerinden biri haline geldi.