Dizisi Erken Final Yapmıştı: Ünlü Oyuncu Yeni Sezon İçin ATV Dizisiyle Anlaştı

Elif Sude Yenidoğan
28.05.2026 - 14:31
Televizyon ekranlarında yayınlanan Adana merkezli Bir Zamanlar Çukurova ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve adını duyuran başarılı oyuncu, beş senelik bir aranın ardından yeniden aynı şehirde çekilecek yeni bir yapımla anlaşma sağladı. Sektörün önde gelen yapım şirketlerinden biriyle el sıkışan ünlü aktörün yeni yayın dönemindeki rotası ve adresi böylece netleşmiş oldu. Kod adı belirlenen ve hazırlıkları gizlilikle yürütülen dram projesi, yeni sezonda ATV’de izleyiciyle buluşacak. Gelin projenin detaylarına geçelim…

Sektörün tanınan isimlerinden Uğur Güneş, kariyerinde önemli bir başarı yakaladığı Adana şehrine yeni bir dizi projesi için geri dönüyor.

Başarılı aktör, hafızalara kazınan 'Bir Zamanlar Çukurova' yapımından tam 5 yıl sonra, yine aynı şehirde çekilecek olan 'Seni Yazdım Kalbime' kod adlı yeni diziyle anlaşma imzaladı. Projenin yapımcılığını TimsBİ bünyesinde Timur Savcı ve Burak Sağyaşar ortaklaşa üstleniyor. Büyük bir iddiayla hazırlanan ve yeni yayın döneminde ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yapımın senaryosunu ise yazar Yıldız Tunç kaleme alıyor.

Yeni dizinin yönetmen koltuğunda ise başarılı isim Çağrı Vila Lostuvalı oturacak.

Çekim planlamalarına göre olay örgüsü ilk olarak Almanya’da başlayacak ve ardından hikayenin ana merkezi olan Adana’ya taşınacak. Uğur Güneş, dizide “Kenan” karakterine hayat vererek erkek başrol olarak kamera karşısına geçecek. 

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar önderliğindeki TimsBİ ekibi, Almanya sahnelerinin ve Adana'daki ana platoların kurulum süreçlerini tamamlamak adına hazırlıklarına hız verdi. Çağrı Vila Lostuvalı, teknik kadroyla birlikte çekimlerin yapılacağı mekanları netleştirmek amacıyla her iki bölgede de çalışmalarını yürütüyor. Uğur Güneş'in “Kenan” rolüyle sergileyeceği performans şimdiden oyuncunun hayran kitlesi tarafından merakla bekleniyor. Dizinin kadın başrol oyuncusu ve diğer yardımcı karakterleri için de cast direktörlerinin sektörün bilinen isimleriyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. 

Uğur Güneş son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya Gibi dizisinde Seda Bakan ile başrolü paylaşmıştı. Ancak dizi beklenen reytingleri alamadığı için erken final yapmıştı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
