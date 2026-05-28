Dizisi Erken Final Yapmıştı: Ünlü Oyuncu Yeni Sezon İçin ATV Dizisiyle Anlaştı

Çekim planlamalarına göre olay örgüsü ilk olarak Almanya’da başlayacak ve ardından hikayenin ana merkezi olan Adana’ya taşınacak. Uğur Güneş, dizide “Kenan” karakterine hayat vererek erkek başrol olarak kamera karşısına geçecek.

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar önderliğindeki TimsBİ ekibi, Almanya sahnelerinin ve Adana'daki ana platoların kurulum süreçlerini tamamlamak adına hazırlıklarına hız verdi. Çağrı Vila Lostuvalı, teknik kadroyla birlikte çekimlerin yapılacağı mekanları netleştirmek amacıyla her iki bölgede de çalışmalarını yürütüyor. Uğur Güneş'in “Kenan” rolüyle sergileyeceği performans şimdiden oyuncunun hayran kitlesi tarafından merakla bekleniyor. Dizinin kadın başrol oyuncusu ve diğer yardımcı karakterleri için de cast direktörlerinin sektörün bilinen isimleriyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Uğur Güneş son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya Gibi dizisinde Seda Bakan ile başrolü paylaşmıştı. Ancak dizi beklenen reytingleri alamadığı için erken final yapmıştı.