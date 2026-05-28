Evde İyi Kahve Nasıl Yapılır?

Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
28.05.2026 - 10:31
Evde içtiğimiz kahveler hiç kafedekiler gibi olmuyor. Kafelerde lezzetine doyamadığımız o kahveleri evde de yapabiliriz aslında. Kafe ayarında evde iyi kahve nasıl yapılır bakalım mı?

Hazır çekilmiş yerine çekirdek kahveyi denemelisin!

Hazır çekilmiş kahve çok kolay ama lezzet açısından çekirdek kahveye göre kaybı çok. Kahveyi evde çekirdekten öğütürsen tüm aromalarını alabilirsin. Kahveyi demlemeden hemen önce öğüterek lezzetini artırabilirsin.

Evde kafe ayarında kahve hazırlamak için makine şart!

Philips Cafe Aromis tam o istediğin kafe tarzı kahveyi yapmanı sağlıyor. BrewExtract teknolojisi sayesinde 50'den fazla sıcak ve soğuk leziz kahveler yapabiliyorsun. Zahmetsiz temizliği ile kahveni içtikten sonra hızlıca temizlemen de mümkün. Kullanımı kolay ekranı ile herkes rahatlıkla Philips Cafe Aromis'i kullanarak kahve yapabiliyor.

Su kalitesi de oldukça önemli.

Kahvenin çoğu su aslında. O yüzden musluk suyu kullanıldığında lezzet çok değişiyor. Çünkü musluk suyu genellikle kireçli oluyor ve kahve aroması yeterince alınamıyor. Gerçekten iyi bir kahve içmek istiyorsan içme suyu ya da arıtmadan gelen suyla kahveni yapmalısın.

Göz kararı kahvede doğru bir yol değil!

Genelde insanlar kahve yaparken su ve kahve oranını göz kararı ayarlıyorlar. Ama bu pek doğru değil. Kahvede aslında temel bir oran var, bunu uygulayarak kahvenin çok daha lezzetli olmasını sağlayabilirsin. Böyle kahveni denediğinde lezzetin ne kadar fark ettiğini göreceksin.

Kahveyi öğütme kalınlığı bile fark ediyor.

Kahvede çekirdek kullanımının daha lezzetli sonuç vereceğini söyledik zaten. Ama yapılan kahveye göre öğütme kalınlığı değişmeli. French press yapılıyorsa daha kalın çekirdek öğütülmeli, filtre kahve yapılıyorsa o zaman orta öğütüm yeterli.

Su sıcaklığını da kontrol etmelisin.

Kaynar suyla kahve demleme hatasını herkes yapıyor. Kahve yaparken suyu kaynatıp 30-40 saniye bekletmek yeterli. Daha kaynar bir suyla kahve yapıldığında kahve acılaşabiliyor ve lezzetsizleşiyor.

Demleme süresi de kaliteyi belirliyor.

Demleme süresi kahvenin kalitesini belirleyen en temel şeylerden. Her yöntemin kendine göre ayrı bir demleme süresi var. Bu sürelere uyulmadığında kahvenin lezzeti etkileniyor elbette. Eğer uzun kalırsa acılaşabiliyor, kısa olursa da lezzeti tam geçmiyor.

Kahveyi demledikten sonra hemen içiyor musun?

Bazıları kahveyi yapıyor, bardağa koyuyor ama sonra işine bakıyor. Bu da en büyük yanlışlardan. İyi bir kahve içmek istiyorsan bunu yapmaman gerekiyor. Kahveyi demledikten sonra hemen içmelisin yani.

Ekipmanları temizlemek gerek.

Kahveyi yaptık, içtik. Ama bunun bir de temizlik kısmı var. Temizlik sadece hijyen için değil, kahvenin tadına etki ettiği için de önemli. Kahve yaparken kullandığın ekipmanları düzenli temizlemezsen kahvende o eski kullanımlardan kalan tatlar oluyor. O yüzden kahve yaparken kullandığın ekipmanları temizlemen gerekiyor.

Kahveyi doğru saklamak bile tadına etki ediyor.

Evde iyi bir kahve yapmak için kahveyi doğru saklaman da gerekiyor. Işık, nem ve havayla temas eden kahveler bozuluyor. Kahveyi saklamak için en ideal kaplar hava geçirmeyenler. Böyle bir kaba koyup serin ve kuru bir dolapta saklayabilirsin.

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
