Temizlik Anlayışına Göre Senin Hayattaki Önceliğin Ne?

Özge - Onedio Üyesi
27.05.2026 - 09:31
Evini nasıl ve ne sıklıkla temizlediğin, temizlik yaparken ne gibi adımlar izlediğin senin hakkında düşündüğünden de fazla şey söyler. Çünkü herkesin temizlik yapma şekli aslında bir bakıma kendi kişiliğinin imzasıdır. Hayatta neyi önceliklendirdiğin ve nasıl bir insan olduğun, temizlik yapma şeklinde gizlidir.

Sen de temizlik rutinin ve kişilik özelliklerin arası bağı anlamak istiyorsan, haydi teste!

1. Önce cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Genel ev temizliğine başladığında işe ilk önce nereden başlarsın?

4. Ev dağınık ve 15 dakikaya misafir geleceğini öğrendin diyelim. Hamlen ne olur?

5. Temizlik sırasında en büyük eşlikçin bunlardan hangisi olur?

6. Gelelim oda düzenine... Gardırobunu açtığında nasıl bir manzarayla karşılaşırsın?

7. Peki sabahları yatağını toplama alışkanlığın var mı yok mu?

8. Evdeki eski ve kullanmadığın eşyaları elden çıkarır mısın?

9. Peki en sevdiğin ya da en çok kullandığın bir temizlik aracı var mı?

10. Çamaşır yıkamak ve ütülemekle aran nasıl?

11. Halıya, koltuğa ya da üstüne bir şey döküldüğünde ne yaparsın?

12. Peki yoğun bir temizliğin ardından yapacağın şey ne olur?

Kontrol ve Başarı!

Verdiğin yanıtlara göre, sen tam bir başarı tutkunusun ve hayatta mükemmellik arayanlardansın. İstikrarlı ve tek kelimeyle kusursuz temizlik alışkanlıkların, ruhunun başarıya ve kontrole olan arzusunu gösteriyor. Tüm adımları en iyi şekilde bilip uygulama halin ise içindeki disiplinli kişiliği açığa çıkarıyor. Çünkü sen belirsizliklerden hiç ama hiç hoşlanmıyor, her şeyin plana göre ilerlemesini istiyorsun. Bu seni bazen kontrol hastası gibi gösterse de hayattaki sorunları böyle çözüyor ve işleri sürekli daha iyi bir noktaya taşıyorsun. Yani harikasın!

Huzur ve Konfor!

Senin temizlik alışkanlıkların, hayattaki huzur ve konfor arayışının bir yansıması. Aslında gayet disiplinli ve planlı bir temizleme rutinine sahipsin. Ancak hayatın kendiliğinden kaynaklanan plansızlıklara izin veriyor, yeri geldiğinde esnek davranmaktan çekinmiyorsun. Yaşam alanını ise düzenli ve temiz tutmayı önemserken kendine asla katı sınırlar koymuyorsun. O nedenle güzel ve temiz olduğu kadar samimi ve sıcak bir ortam kurmuşsun. Sen gerçekten de bu hayatın tadı nasıl çıkarılır çok iyi biliyorsun!

Sosyal Bağlar ve Paylaşım

Senin için hayatta sosyal bağlardan ve paylaşımdan daha önemli bir şey yok! Aslında temizlikten pek hoşlanmıyorsun ancak iş bir kiri çıkarmak olduğunda hemen telefona sarılıp bir yakınına danışıyorsun. Üstelik temizlik molalarında seni gaza getiren de yine bu eş, dost konuşmaları oluyor. Bir diğer deyişle, yapman gereken zorlu bir görev olduğunda aradığın gücü ancak yakın arkadaşlarında veya ailende buluyorsun. Bu nedenle hayatta paylaşıma ve ilişkilere çok önem veriyorsun. Yaşam alanın biraz düzensiz olsa da hayatında kaliteli insanlar biriktirdiğin bir gerçek!

Yaratıcılık ve Rahatlık

Sen yaratıcılık, ilham ve rahatlık denildiğinde akla gelen kişisin. Temizlik alışkanların ise bunun en iyi kanıtı. Temizlik ile ilgili hiçbir şeyi sevmiyor ve düzeni tamamen kendi haline bırakıyorsun. Aslında düzensizliğin de kendi içinde bir düzeni olduğunu düşünüyorsun. Bu nedenle yaşam alanında tamamen özgür ve rahat davranmaktan yanasın. Bazen bu davranış aşırıya kaçtığından ev ortamının biraz riskli hale geldiği söylenebilir. Ama sen bunun içinde kendine göre bir rutin oluşturduğun için ortada herhangi bir sorun görmüyorsun. Ne de olsa kurallar, ütüler veya aşırı hijyen hiç sana göre değil. Sen daha çok hayatı deneyimleme taraftarısın!

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
