Evdeki Rutinine Göre Ruh Halini Tahmin Ediyoruz!

etiket Evdeki Rutinine Göre Ruh Halini Tahmin Ediyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
19.03.2026 - 11:01

Ev rutinin bize bir şeyler fısıldıyor!

Temizlik yapma şeklin, evde nasıl takıldığın ya da hangi evi toparlarken arkada şarkı açtığın zaman ruh halin daha belirgin oluyor. Evdeki rutinini anlat, sana ruh halinin ne durumda olduğunu söyleyelim!

1. Başlayalım! Sabah kalkar kalkmaz yaptığın ilk şey nedir?

2. Haftalık temizlik için hangi günleri tercih ediyorsun diye sorsak?

3. Peki kullanmaktan asla vazgeçemeyeceğin temizlik ürünü bunlardan hangisi?

4. Yerleri ne sıklıkta süpürdüğünü öğrenebilir miyiz?

5. Evin havasını nasıl değiştirdiğini öğrenebilir miyiz?

6. Devam edelim! Banyo temizliği senin için ne kadar önemli?

7. Kiminin sevdiği, kiminin de dokunmak bile istemediği bulaşık yıkama işini nasıl hallediyorsun?

8. Toz alma rutinini öğrenelim şimdi! Ne sıklıkta toz alıyorsun?

9. Çamaşır yıkama sıklığını da öğrenelim ve testimizi bitirelim!

Dış dünyanın gürültüsünden kaçıp tamamen kendi kozana çekildiğin huzurlu bir dönemdesin!

Son zamanlarda kalabalıklar, gürültülü mekanlar ve zorlama sosyalleşmeler seni fena halde yormuş. Evinin kapısını kapattığın an hissettiğin o güven duygusuna aşıksın. Mutfakta uzun uzun vakit geçirmek, sevdiğin bir tatlıyı yapmak ya da kendi yoğurdunu mayalamak gibi basit ama tatmin edici işler şu an senin en büyük terapin. Hafta sonu planı soranlara 'İşim var' deyip evde kafa dinlemek sana her şeyden daha cazip geliyor. Enerjini sadece gerçekten sevdiğin o bir iki kişiye saklıyorsun.

Ruh halin her şeyi yavaşa aldığın ve hafif melankolik bir sakinlikte.

Bugünlerde modun tam olarak pencere kenarında otururken arka planda o sevdiğin hafif bağımsız şarkıların çalması gibi. Sabah uyanır uyanmaz ilk iş kahve makinesinin tuşuna basıp o kokunun eve yayılmasını beklemek günün en sevdiğin anı. İnsanların bitmek bilmeyen dertlerinden, iş stresinden ve koşturmacadan o kadar bıkmışsın ki zihnini tamamen sessize almaya çalışıyorsun. Evin içinde amaçsızca dolanmak ve sadece kendi düşüncelerinle baş başa kalmak şu sıralar tam da ihtiyacın olan şey.

Her şeye fena halde üşendiğin ve sıfır enerjiyle takıldığın bir tükenmişlik evresindesin.

Sana kalsa bütün gün yataktan veya o çok sevdiğin koltuktan bir santim bile kımıldamazsın. Evdeki güncel rutinin, eline tableti alıp saatlerce YouTube'da kaybolmaktan veya bir diziyi baştan sona bitirmekten ibaret. Dışarı çıkıp hazırlanma fikri bile seni fiziksel olarak yoruyor. Arkadaşlarınla dışarıda buluşmak yerine FaceTime açıp saatlerce oradan sohbet etmek çok daha işine geliyor. Zihnin dolu, bedenin yorgun. Sadece ekran karşısında hiçbir şey düşünmeden beynini uyuşturmaya çalışıyorsun.

Ruh halin Philips 2'si 1 Arada Hava Temizleyici ve Nemlendirici kadar ferah!

Ruh halin Philips 2'si 1 Arada Hava Temizleyici ve Nemlendirici kadar ferah!

Verdiğin yanıtlara baktığımızda senin ruh halin çok ferah görünüyor! Hayatında kirlere, minik problemlere ve küçük sıkıntılara asla yer yok. Philips 2'si 1 Arada Hava Temizleyici ve Nemlendirici kadar ferah ve iç açıcı görünüyorsun. Bulunduğun ortamı dakikalar içerisinde değiştirebiliyorsun ve bu ruh halinle sağlığın da gayet yerinde! 🤭

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
