Sen Ne Kadar Kahve Gurmesisin?

Kahve senin için asiditesi yüksek sert bir içecekten çok gün içinde keyifle tükettiğin tatlı bir mola anlamına geliyor. Çekirdeklerin kavrulma profilinden ziyade bardağın içindeki süt ve şurup oranına dikkat ediyorsun. Renkli kupalar bol buzlu veya karamelli o yoğun tatlar seni her zaman çok daha fazla mutlu ediyor. Evde uzun uzun demleme hazırlıkları yapmak yerine o pratik ve tatlı karışımları hızlıca hazırlamayı daha çok seviyorsun. Senin için önemli olan o kahvenin damakta bıraktığı yumuşak his ve sana verdiği güzel enerji.