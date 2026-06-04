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Sen Ne Kadar Kahve Gurmesisin?

etiket Sen Ne Kadar Kahve Gurmesisin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
04.06.2026 - 10:01
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Kahve deyip geçmemek gerek. Kahve içmenin de hazırlamanın da kahve bilgisine sahip olmanın da bir adabı vardır! Sabahları kahve yudumu almadan güne başlayamayanlardan mısın yoksa işi iyice abartıp çekirdeklerin bölgesine kadar inenlerden mi?

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1. Kahve çekirdeği seçerken asıl dikkat ettiğin nokta nedir?

2. Şimdi de şunu soralım: Evde kahve yaparken hangi ekipmanları kullanıyorsun?

2. Şimdi de şunu soralım: Evde kahve yaparken hangi ekipmanları kullanıyorsun?

3. Daha önce hiç barista olmayı istedin mi?

4. Hayalindeki kahve köşesi bunlardan hangisi?

5. Dışarıda bir kafeye oturduğunda siparişin genelde baştan belli midir yoksa menüye uzun uzun bakar mısın?

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6. Satın aldığın kahve çekirdeklerini bayatlamasın diye nasıl saklıyorsun?

6. Satın aldığın kahve çekirdeklerini bayatlamasın diye nasıl saklıyorsun?

7. Makinenin ya da kullandığın kahve ekipmanlarının temizliğine ne kadar vakit ayırıyorsun?

7. Makinenin ya da kullandığın kahve ekipmanlarının temizliğine ne kadar vakit ayırıyorsun?

8. Son olarak şunu soralım: Sence bu hangi kahve?

8. Son olarak şunu soralım: Sence bu hangi kahve?

Sen çekirdeklerin menşeine kadar inecek kadar profesyonel bir kahve gurmesisin!

Üçüncü nesil kahve kültürü senin hayatında çok büyük bir yer kaplıyor. Çekirdeklerin Etiyopya mı yoksa Brezilya menşeli mi olduğunu anında ayırt edecek kadar damak zevkin gelişmiş. Evindeki o kaliteli ekipmanlarla hazırladığın her fincanda su sıcaklığından öğütme derecesine kadar her detayı ince ince hesaplıyorsun. Sütlü kahvelerdeki o havalı katmanlama tekniği veya ekipmanlarının düzenli bakımı senin ne kadar disiplinli bir kahve aşığı olduğunu kanıtlıyor. Dışarıdaki kafelerin birçoğu artık seni kesmiyor çünkü sen kendi mutfağının baş baristası olmuşsun.

Kahve konusunda asiditesi yüksek bir denge yakalamışsın diyebiliriz!

Kahve dünyasında neler olup bittiğini çok iyi biliyorsun ve evinde kaliteli ekipman kullanmayı seviyorsun. Gidip sıradan bir hazır kahve içmek yerine makineden taze çekilmiş iyi bir fincanı her zaman tercih edersin. Damak tadın fazlasıyla gelişmiş olsa da her sabah o hassas tartılarla ölçüm yapmak veya suyun derecesiyle uğraşmak sana bazen fazla yorucu geliyor. Kaliteli çekirdeklerin farkını anlıyorsun ama bunu evde aşılması zor bir kural haline getirmiyorsun. Hız ve lezzet arasında kurduğun bu denge senin kahve zevkinin tam merkezinde yer alıyor.

Kahve içmeyi seviyorsun ama pek gurme olarak görmüyorsun kendini.

Kahve senin için asiditesi yüksek sert bir içecekten çok gün içinde keyifle tükettiğin tatlı bir mola anlamına geliyor. Çekirdeklerin kavrulma profilinden ziyade bardağın içindeki süt ve şurup oranına dikkat ediyorsun. Renkli kupalar bol buzlu veya karamelli o yoğun tatlar seni her zaman çok daha fazla mutlu ediyor. Evde uzun uzun demleme hazırlıkları yapmak yerine o pratik ve tatlı karışımları hızlıca hazırlamayı daha çok seviyorsun. Senin için önemli olan o kahvenin damakta bıraktığı yumuşak his ve sana verdiği güzel enerji.

Kahve ile hiç aran yok.

Senin kahveyle olan bağın tamamen pratiklik ve bir an önce uyanmak üzerine kurulu. Çekirdeğin nerede yetiştiği nasıl kavrulduğu veya hangi makineyle demlendiği pek de umurunda değil. Sabahları gözünü açabilmek için bir kupa sıcak kahveyi en hızlı şekilde hazırlayıp içmeye odaklanıyorsun. Pratik olduğu sürece hazır kahveler veya standart filtre kahveler senin bütün işini kolayca görüyor. Kahveyi üzerinde uzun uzun düşünülecek bir keyif aracı olarak değil, doğrudan güne başlamak için mecburi bir yakıt olarak görüyorsun.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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