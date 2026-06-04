Sen Ne Kadar Kahve Gurmesisin?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kahve deyip geçmemek gerek. Kahve içmenin de hazırlamanın da kahve bilgisine sahip olmanın da bir adabı vardır! Sabahları kahve yudumu almadan güne başlayamayanlardan mısın yoksa işi iyice abartıp çekirdeklerin bölgesine kadar inenlerden mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kahve çekirdeği seçerken asıl dikkat ettiğin nokta nedir?
2. Şimdi de şunu soralım: Evde kahve yaparken hangi ekipmanları kullanıyorsun?
3. Daha önce hiç barista olmayı istedin mi?
4. Hayalindeki kahve köşesi bunlardan hangisi?
5. Dışarıda bir kafeye oturduğunda siparişin genelde baştan belli midir yoksa menüye uzun uzun bakar mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Satın aldığın kahve çekirdeklerini bayatlamasın diye nasıl saklıyorsun?
7. Makinenin ya da kullandığın kahve ekipmanlarının temizliğine ne kadar vakit ayırıyorsun?
8. Son olarak şunu soralım: Sence bu hangi kahve?
Sen çekirdeklerin menşeine kadar inecek kadar profesyonel bir kahve gurmesisin!
Kahve konusunda asiditesi yüksek bir denge yakalamışsın diyebiliriz!
Kahve içmeyi seviyorsun ama pek gurme olarak görmüyorsun kendini.
Kahve ile hiç aran yok.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın