article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ne Toprağa Ne Ormana İhtiyaç Duyuyor: Gölün Ortasına Güneş Tarlası Kurdular

Ne Toprağa Ne Ormana İhtiyaç Duyuyor: Gölün Ortasına Güneş Tarlası Kurdular

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 11:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Enerji dönüşümünde ezberleri bozan bir teknoloji Almanya'da hayata geçti. Orman arazilerini veya tarım topraklarını işgal etmeden temiz enerji üretmenin yolunu bulan bilim insanları, bu kez gözlerini yapay göllerin yüzeyine dikti. Almanya merkezli enerji şirketi SINN Power, Bavyera eyaletindeki Starnberg bölgesinde yer alan yapay Jais Gölü üzerinde dünyanın ilk büyük ölçekli dikey yüzer fotovoltaik (PV) sistemini resmi olarak devreye aldı.

'SKipp' adı verilen bu patentli teknoloji, ne toprağa ne de ormana ihtiyaç duyuyor; yapay gölün ortasında dik durarak ezber bozuyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geleneksel yüzer güneş panelleri su yüzeyine yatay şekilde serilirken, SKipp sistemi doğu-batı yönlü yerleştirilmiş dikey güneş panellerinden oluşuyor.

Geleneksel yüzer güneş panelleri su yüzeyine yatay şekilde serilirken, SKipp sistemi doğu-batı yönlü yerleştirilmiş dikey güneş panellerinden oluşuyor.

Panellerin arasında en az 4 metrelik açık su koridorları bulunuyor.

Bu dikey mimarinin arkasında ise mühendislik harikası bir mantık yatıyor:

  • Dikey yerleşim, gün boyunca istikrarlı bir güç üretimi sağlıyor.

  • Geleneksel yatay panellerin en az elektrik ürettiği, güneşin eğik açıyla geldiği sabah ve akşam saatlerinde dikey paneller üretimi maksimuma çıkarıyor.

  • Su yüzeyinin 1,6 metre altına kadar uzanan batık ve dar bir altyapı (omurga), panelleri sabit tutuyor. Bu yapı, sert rüzgarlarda ve değişen su seviyelerinde kontrollü bir esneklik sağlayarak sistemi koruyor.

Jais çakıl ocağı gölünde kurulan bu dev tesis, 1,87 MW kurulu güce sahip ve yılda yaklaşık 2 GWh temiz elektrik üretmesi bekleniyor.

Jais çakıl ocağı gölünde kurulan bu dev tesis, 1,87 MW kurulu güce sahip ve yılda yaklaşık 2 GWh temiz elektrik üretmesi bekleniyor.

Çakıl ocağını işleten Kies- und Quetschwerk Jais şirketi, dikey paneller sayesinde daha ilk aşamada dışarıdan aldığı şebeke elektriği kullanımını %60 oranında azalttı. Üretim tamamen istikrara kavuştuğunda bu tasarrufun %70'e ulaşması öngörülüyor. Üstelik bu devasa enerji üretimi gerçekleştirilirken göl yüzeyinin yalnızca %4,65'i kaplanıyor. Bu oran, yasal sınır olan %15'in çok altında olduğundan, göle 1,7 MW'lık ikinci bir fazın kurulması da planlanıyor.

Çevresel izleme verileri, bu sıradışı dikey yapının göl ekosistemine hiçbir zarar vermediğini, aksine olumlu etkiler sağladığını kanıtladı.

  • Panellerin dikey yapısı, güneş ışığının daha derin su katmanlarına ulaşmasına izin veriyor ve suyun oksijen alışverişini iyileştirerek su kalitesini artırıyor.

  • Kısa sürede yapay gölün yerlileri sisteme uyum sağladı. Yüzen platformların üzerinde su kuşlarının yuva yaptığı, su altındaki 1,6 metrelik dengeleyici omurganın etrafında ise balık sürülerinin üreyip sığındığı gözlemlendi.

  • Tesis, yüzer bir kablo sistemiyle kıyıdaki besleme noktasına bağlanıyor ve göl tabanına ya da ekosistemine zarar vermeden enerjiyi şebekeye aktarıyor.

Bavyera Başbakanı Markus Söder, projeden övgüyle bahsederek şu ifadeleri kullandı:

Bavyera Başbakanı Markus Söder, projeden övgüyle bahsederek şu ifadeleri kullandı:

'Göl üzerindeki bu devasa yüzer güneş enerjisi santrali, güneşin konumuna göre akıllıca elektrik üretiyor. Bu proje; mühendislerin ve girişimcilerin diyarı, aynı zamanda yenilenebilir enerjide lider olan Bavyera için mükemmel bir mühendislik uzmanlığı örneğidir.'

SINN Power, dikey yüzer güneş paneli konseptini gelecekte açık deniz (offshore) ve okyanus uygulamalarına taşımayı planlıyor. Deniz operasyonları için teknik şartları karşılayan bu sistem, gelecekte açık deniz rüzgar santralleriyle entegre edilerek okyanusların ortasında devasa temiz enerji vahaları oluşturabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın