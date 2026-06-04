Ne Toprağa Ne Ormana İhtiyaç Duyuyor: Gölün Ortasına Güneş Tarlası Kurdular

Enerji dönüşümünde ezberleri bozan bir teknoloji Almanya'da hayata geçti. Orman arazilerini veya tarım topraklarını işgal etmeden temiz enerji üretmenin yolunu bulan bilim insanları, bu kez gözlerini yapay göllerin yüzeyine dikti. Almanya merkezli enerji şirketi SINN Power, Bavyera eyaletindeki Starnberg bölgesinde yer alan yapay Jais Gölü üzerinde dünyanın ilk büyük ölçekli dikey yüzer fotovoltaik (PV) sistemini resmi olarak devreye aldı.

'SKipp' adı verilen bu patentli teknoloji, ne toprağa ne de ormana ihtiyaç duyuyor; yapay gölün ortasında dik durarak ezber bozuyor.

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