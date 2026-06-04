Ne Toprağa Ne Ormana İhtiyaç Duyuyor: Gölün Ortasına Güneş Tarlası Kurdular
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Enerji dönüşümünde ezberleri bozan bir teknoloji Almanya'da hayata geçti. Orman arazilerini veya tarım topraklarını işgal etmeden temiz enerji üretmenin yolunu bulan bilim insanları, bu kez gözlerini yapay göllerin yüzeyine dikti. Almanya merkezli enerji şirketi SINN Power, Bavyera eyaletindeki Starnberg bölgesinde yer alan yapay Jais Gölü üzerinde dünyanın ilk büyük ölçekli dikey yüzer fotovoltaik (PV) sistemini resmi olarak devreye aldı.
'SKipp' adı verilen bu patentli teknoloji, ne toprağa ne de ormana ihtiyaç duyuyor; yapay gölün ortasında dik durarak ezber bozuyor.
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Geleneksel yüzer güneş panelleri su yüzeyine yatay şekilde serilirken, SKipp sistemi doğu-batı yönlü yerleştirilmiş dikey güneş panellerinden oluşuyor.
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Jais çakıl ocağı gölünde kurulan bu dev tesis, 1,87 MW kurulu güce sahip ve yılda yaklaşık 2 GWh temiz elektrik üretmesi bekleniyor.
Bavyera Başbakanı Markus Söder, projeden övgüyle bahsederek şu ifadeleri kullandı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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