article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Evlat Edindikleri 12 Yaşındaki Kızın 37 Yaşında Olduğu Ortaya Çıktı

Evlat Edindikleri 12 Yaşındaki Kızın 37 Yaşında Olduğu Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.06.2026 - 11:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde akıllara durgunluk veren bir sahtekarlık hikayesi ortaya çıktı. 12 yaşında otizmli bir kız çocuğu kılığına girerek masum bir aileye kendini evlat edindiren ve onlarla bir yıldan fazla aynı evi paylaşan kişinin, aslında 37 yaşında profesyonel bir dolandırıcı olduğu anlaşıldı.

Kaynak: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Brezilya'da yaşanan ve duyanları şaşkına çeviren olay, Hollywood filmlerini aratmayacak türden bir kandırmacayı gözler önüne serdi.

Brezilya'da yaşanan ve duyanları şaşkına çeviren olay, Hollywood filmlerini aratmayacak türden bir kandırmacayı gözler önüne serdi.

Santa Catarina eyaletine bağlı Joinville kentinde iyi niyetli bir aile, korumaya muhtaç olduğunu düşündükleri 12 yaşındaki bir ergeni evlat edinerek ona evlerinin kapılarını açtı. Ancak ailenin tam 14 ay boyunca aynı evi paylaştığı, üzerine titreyip şefkat gösterdiği bu kişinin aslında 37 yaşında yetişkin bir kadın olduğu gerçeği, polisin eve yaptığı ani bir baskınla gün yüzüne çıktı.

Kendisini çevresine 'Gabriele' sahte ismiyle tanıtan kadın, kurduğu bu inanılmaz yalana aileyi ve çevresini ikna edebilmek için son derece sinsi bir senaryo hazırlamıştı. Fiziksel olarak yetişkin bir kadın gibi görünmesini soranlara, çocukluğunda zorla hormon ilaçları kullandırıldığını ve bu yüzden vücudunun erken geliştiğini söylüyordu. Yalanını daha da sağlamlaştırmak ve garip hareketlerini mantıklı bir zemine oturtmak için otizmli olduğu yalanına sığınmıştı. Ailenin şüphelenmemesi için rolünü büyük bir ustalıkla oynayan kadın, ev içinde emzik takıyor, biberonla besleniyor ve geceleri uyurken yanından ayırmadığı özel bir uyku battaniyesine sarılarak küçük bir çocuk imajı çiziyordu.

Polisin titizlikle yürüttüğü soruşturma, yakalanan şüphelinin bu akılalmaz oyunu ilk kez oynamadığını da ortaya koydu. Kadının geçmişte São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul ve Goiás gibi Brezilya'nın birçok farklı eyaletinde aynı yöntemleri kullanarak insanları kandırdığı ve hakkında çok sayıda dolandırıcılık kaydı bulunduğu belirlendi. Pirabeiraba bölgesinde, mağdur ailenin evinde suçüstü yakalanan kadın, karakoldaki resmi sorgusunda tüm gerçekleri soğukkanlılıkla itiraf etti. Sahte kimlik kullanmak ve dolandırıcılık suçlarından tutuklanan şüpheli, hemen Joinville Bölge Hapishanesi'ne gönderildi ve şimdi demir parmaklıklar ardında cezasını çekeceği günü bekliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın