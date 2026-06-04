Evlat Edindikleri 12 Yaşındaki Kızın 37 Yaşında Olduğu Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional...
Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde akıllara durgunluk veren bir sahtekarlık hikayesi ortaya çıktı. 12 yaşında otizmli bir kız çocuğu kılığına girerek masum bir aileye kendini evlat edindiren ve onlarla bir yıldan fazla aynı evi paylaşan kişinin, aslında 37 yaşında profesyonel bir dolandırıcı olduğu anlaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Brezilya'da yaşanan ve duyanları şaşkına çeviren olay, Hollywood filmlerini aratmayacak türden bir kandırmacayı gözler önüne serdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın