Evlat Edindikleri 12 Yaşındaki Kızın 37 Yaşında Olduğu Ortaya Çıktı

Santa Catarina eyaletine bağlı Joinville kentinde iyi niyetli bir aile, korumaya muhtaç olduğunu düşündükleri 12 yaşındaki bir ergeni evlat edinerek ona evlerinin kapılarını açtı. Ancak ailenin tam 14 ay boyunca aynı evi paylaştığı, üzerine titreyip şefkat gösterdiği bu kişinin aslında 37 yaşında yetişkin bir kadın olduğu gerçeği, polisin eve yaptığı ani bir baskınla gün yüzüne çıktı.

Kendisini çevresine 'Gabriele' sahte ismiyle tanıtan kadın, kurduğu bu inanılmaz yalana aileyi ve çevresini ikna edebilmek için son derece sinsi bir senaryo hazırlamıştı. Fiziksel olarak yetişkin bir kadın gibi görünmesini soranlara, çocukluğunda zorla hormon ilaçları kullandırıldığını ve bu yüzden vücudunun erken geliştiğini söylüyordu. Yalanını daha da sağlamlaştırmak ve garip hareketlerini mantıklı bir zemine oturtmak için otizmli olduğu yalanına sığınmıştı. Ailenin şüphelenmemesi için rolünü büyük bir ustalıkla oynayan kadın, ev içinde emzik takıyor, biberonla besleniyor ve geceleri uyurken yanından ayırmadığı özel bir uyku battaniyesine sarılarak küçük bir çocuk imajı çiziyordu.

Polisin titizlikle yürüttüğü soruşturma, yakalanan şüphelinin bu akılalmaz oyunu ilk kez oynamadığını da ortaya koydu. Kadının geçmişte São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul ve Goiás gibi Brezilya'nın birçok farklı eyaletinde aynı yöntemleri kullanarak insanları kandırdığı ve hakkında çok sayıda dolandırıcılık kaydı bulunduğu belirlendi. Pirabeiraba bölgesinde, mağdur ailenin evinde suçüstü yakalanan kadın, karakoldaki resmi sorgusunda tüm gerçekleri soğukkanlılıkla itiraf etti. Sahte kimlik kullanmak ve dolandırıcılık suçlarından tutuklanan şüpheli, hemen Joinville Bölge Hapishanesi'ne gönderildi ve şimdi demir parmaklıklar ardında cezasını çekeceği günü bekliyor.