Sabahları Seni Uyandıran Şey Ne?

Ecem Bekar - Onedio Üyesi
19.03.2026 - 10:31

Bazılarımız sabah 7’de zımba gibi kalkıp dünyayı kurtarmaya hazır bir süper kahraman gibi uyanırken, bazılarımız da kahvesini içene kadar kendi adını bile hatırlamakta zorlanır. Peki, seni o yumuşacık yastığından, sıcacık yorganından ayıran şey ne?

1. Hadi ilk soruyla başlayalım: Sabah o meşhur alarm çaldığında parmağının gittiği ilk yer neresi oluyor?

2. Peki, bu ilk hamleden sonra yataktan tam manasıyla ayrılman ne kadar sürüyor?

3. Üçüncü soruya geçerken modunu merak ediyoruz; gözünü açtığında hissettiğin ilk duygu genelde hangisi?

4. Sırada mide meselesi var; kahvaltı senin için güne başlamanın neresinde duruyor?

5. Gelelim biyolojik saatine; hafta sonu olsa bile sabahın köründe kendiliğinden uyanan o "sabah şekerlerinden" misin?

6. Sabah evdeki seslere tahammülün ne kadar?

7. Gece kuşlarından mısın, sabah şekerlerinden mi?

8. Ve final! Bu test bittiğine göre şu an en çok neyi yapmak isterdin?

Seni uyandıran şey mecburiyet!

Gel dürüst olalım; eğer bu dünyada faturalar, sınavlar veya o meşhur 'Neredesin?' mesajını atan bir patron olmasaydı, sen muhtemelen kış uykusuna yatmış bir kutup ayısı gibi hayatına devam edecektin. Seni yataktan kaldıran şey yaşama sevinci ya da kuş cıvıltısı falan değil; seni uyandıran tek şey kapıya dayanan sorumluluklar!

Sen doğuştan bir güneş panelisin!

Valla ne yalan söyleyelim, senin gibi insanlara hem çok imreniyoruz hem de 'nasıl yani?' diye hayretle bakıyoruz. Sen o alarm çalmadan iki dakika önce gözünü açan, perdeyi neşeyle aralayıp güneşe selam veren o nadir, seçilmiş insanlardansın! Seni uyandıran şey saf bir hayat enerjisi ve bitmek bilmeyen başarma hırsı.

Senin yakıtın küçük keyifler ve ritüeller!

Sen ne tam bir uykucusun ne de sabahın köründe amuda kalkan o aşırı enerjik tiplerden... Seni uyandıran şey aslında günün o ilk 15 dakikasındaki keyif anların. Taze demlenmiş bir kahvenin kokusu, sevdiğin bir şarkı, balkonda alınan o ilk nefes ya da sosyal medyada kim ne yapmış diye bakılan o meşhur tur... İşte senin yakıtın tam olarak bu!

Seni sadece adrenalin ve panik uyandırıyor!

Senin hayat felsefen tam olarak 'ucunda acı yoksa uyanmak da yok!' Seni o sıcak yataktan fırlatan şey ne neşe ne de kahve; seni uyandıran şey saf adrenalin ve son dakika paniği! Genelde en son ana kadar bekleyip, evden çıkmana tam 7 dakika kala yataktan fırlayan o gizli kahraman sensin. O 7 dakika içinde nasıl giyiniyorsun, nasıl hazırlanıyorsun biz de anlamıyoruz ama bir şekilde kapıdan çıkmayı başarıyorsun.

Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
