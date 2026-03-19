Sabahları Seni Uyandıran Şey Ne?

Senin hayat felsefen tam olarak 'ucunda acı yoksa uyanmak da yok!' Seni o sıcak yataktan fırlatan şey ne neşe ne de kahve; seni uyandıran şey saf adrenalin ve son dakika paniği! Genelde en son ana kadar bekleyip, evden çıkmana tam 7 dakika kala yataktan fırlayan o gizli kahraman sensin. O 7 dakika içinde nasıl giyiniyorsun, nasıl hazırlanıyorsun biz de anlamıyoruz ama bir şekilde kapıdan çıkmayı başarıyorsun.