Kendall Jenner da Paylaştı: Kürk Mantolu Madonna Nasıl Tüm Dünyada Popüler Hale Geldi?
Kürk Mantolu Madonna, edebiyatımızın başyapıtlarından biri bildiğiniz üzere. Sabahattin Ali'nin kaleminden çıkan bu eser yıllardır ülkemizde en çok satanlar listesinden düşmüyordu. Bu değerli kitap hakettiği değeri buldu ve son yıllarda dünyada da oldukça popüler hale geldi. Hatta 2025 yılında pek çok kült eseri geride bırakarak dünyada en çok okunan kitapların arasında girdi. Öyle ki Kendall Jenner gibi ünlü isimlerin elinde de Kürk Mantolu Madonna var. Peki Kürk Mantolu Madonna, tüm dünyada nasıl popüler hale geldi?
Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali'nin 1943 senesinde edebiyatımıza kazandırıldı. O günden bugüne de değeri en çok bilinen kitaplardan biri oldu.
Kürk Mantolu Madonna, 2016'da "Madonna in a Fur Coat" ismiyle İngilizce'ye de çevrildi.
Bu popülerliğin bir sebebinin dünyanın en ünlü Booktuber'ı olan Jack Edwards'ın Kürk Mantolu Madonna'yı önerileri arasında sunması olarak görülüyor.
Elbette bir de telif hakları meselesi var.
Son olarak da dünyaca ünlü model Kyle Jenner'ın Kürk Mantolu Madonna'yı Instagram hesabından paylaşması sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
