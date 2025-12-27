onedio
article/comments
article/share
Kendall Jenner da Paylaştı: Kürk Mantolu Madonna Nasıl Tüm Dünyada Popüler Hale Geldi?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.12.2025 - 19:33 Son Güncelleme: 27.12.2025 - 20:33

Kürk Mantolu Madonna, edebiyatımızın başyapıtlarından biri bildiğiniz üzere. Sabahattin Ali'nin kaleminden çıkan bu eser yıllardır ülkemizde en çok satanlar listesinden düşmüyordu. Bu değerli kitap hakettiği değeri buldu ve son yıllarda dünyada da oldukça popüler hale geldi. Hatta 2025 yılında pek çok kült eseri geride bırakarak dünyada en çok okunan kitapların arasında girdi. Öyle ki Kendall Jenner gibi ünlü isimlerin elinde de Kürk Mantolu Madonna var. Peki Kürk Mantolu Madonna, tüm dünyada nasıl popüler hale geldi?

Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali'nin 1943 senesinde edebiyatımıza kazandırıldı. O günden bugüne de değeri en çok bilinen kitaplardan biri oldu.

Hemen hemen her sene Kürk Mantolu Madonna'yı en çok satanlar listelerinde görüyoruz. Hem de çoğunlukla listesinin en üst sırasında yerini alıyor.

Kürk Mantolu Madonna, 2016'da "Madonna in a Fur Coat" ismiyle İngilizce'ye de çevrildi.

O yıldan itibaren 'Modern Klasikler' arasında yerini alan Kürk Mantolu Madonna, günden güne okurlar tarafından keşfedilmeye başlandı. Hatta 2025 yılında yaklaşık 30 bin kopya satarak Jane Austen’in Gurur ve Önyargı'sı gibi klasik bir eseri geride bıraktı.

Bu popülerliğin bir sebebinin dünyanın en ünlü Booktuber'ı olan Jack Edwards'ın Kürk Mantolu Madonna'yı önerileri arasında sunması olarak görülüyor.

Sosyal medyada bir anda paylaşılmaya başlanan Madonna in a Fur Coat, okurlar arasında hızla yayıldı haliyle. Çünkü kitap zaten evrensel bir hikayeye sahip. İngiliz eleştirmenlere göre, yeni nesil okurlar Maria Puder ve Raif Efendi’nin imkansız ama derinlikli bağında kendi içsel arayışlarını buluyor. Kitap artık sadece 'Türk edebiyatı örneği' değil, kayıp, pişmanlık ve aidiyet üzerine yazılmış evrensel bir başyapıt olarak kabul görüyor.

The Guardian yazarı John Self: 

“Kürk Mantolu Madonna, 1920’lerin ekonomik sarsıntılarına karşı bir tutku hikayesiydi; 2020’lerin belirsizliklerini yaşayan okurlara hitap etmesi şaşırtıcı değil.” 

Penguin Classics editörü Jessica Harrison

 “Bu eserler değişim dönemlerinde nasıl yaşanacağını sorguluyor. Dünya değişirken duygulara tutunmaya çalışan insanlar için yazılmış gibiler.”

Elbette bir de telif hakları meselesi var.

twitter.com

Bir eserin yazarının vefatının üzerinden 70 yıl geçtikten sonra artık telif hakkı da ortadan kalkıyor. Bu yüzden artık Kürk Mantolu Madonna, herhangi bir telif ödenmeden tüm yayınevleri tarafından basılabiliyor. Benzer bir durum Küçük Prens için de yaşanmış, Tüm dünyada Küçük Prens furyası başlamıştı hatırlarsanız.

Son olarak da dünyaca ünlü model Kyle Jenner'ın Kürk Mantolu Madonna'yı Instagram hesabından paylaşması sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Ünlü modelin hikayesini görenler elbette yine, hem de bu sefer gerçekten büyük bir gururla 'As bayrakları' dedi.

