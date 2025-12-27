Kendall Jenner da Paylaştı: Kürk Mantolu Madonna Nasıl Tüm Dünyada Popüler Hale Geldi?

Kürk Mantolu Madonna, edebiyatımızın başyapıtlarından biri bildiğiniz üzere. Sabahattin Ali'nin kaleminden çıkan bu eser yıllardır ülkemizde en çok satanlar listesinden düşmüyordu. Bu değerli kitap hakettiği değeri buldu ve son yıllarda dünyada da oldukça popüler hale geldi. Hatta 2025 yılında pek çok kült eseri geride bırakarak dünyada en çok okunan kitapların arasında girdi. Öyle ki Kendall Jenner gibi ünlü isimlerin elinde de Kürk Mantolu Madonna var. Peki Kürk Mantolu Madonna, tüm dünyada nasıl popüler hale geldi?