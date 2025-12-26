onedio
Kim Kardashian'ın 12 Yaşındaki Kızı North West'in Elmas Dişleri Göz Kanattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.12.2025 - 14:24

Kim Kardashian-Kanye West çiftinin 12 yaşındaki kızları North West, yaşıyla ters düşen tarzıyla her hareketinde gündem olmayı başarıyor. Boyalı saçları, yetişkin makyajları ve podyum havası veren kıyafetleri uzun süredir tartışma konusu. Bu kez North, videoda sergilediği elmas dişleriyle gündeme oturdu. 

İşte detaylar 👇

Kim Kardashian ve Kanye West, 2012’de başlayan aşklarını 2014’te masalsı bir düğünle evlilikle taçlandırmıştı.

Dört çocuk sahibi olan çiftin ilk göz ağrısı North West ise doğduğu andan itibaren kameralarla büyüdü.

2013 doğumlu North, tıpkı babası gibi müzikle ilgilenmesiyle dikkat çekerken; aynı zamanda Kim Kardashian’ın stilini fazlasıyla taşıyor.

Henüz 12 yaşında olmasına rağmen tarzı, makyajı, sahne kostümü havası veren kombinleri ve maviye boyattığı saçları sosyal medyada hep gündemde. Sosyal medya paylaşımlarıyla da yakından takip ediliyor.

Son paylaştığı videoda bu kez elmas dişlerini göze soktu.

