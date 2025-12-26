Kim Kardashian'ın 12 Yaşındaki Kızı North West'in Elmas Dişleri Göz Kanattı!
Kim Kardashian-Kanye West çiftinin 12 yaşındaki kızları North West, yaşıyla ters düşen tarzıyla her hareketinde gündem olmayı başarıyor. Boyalı saçları, yetişkin makyajları ve podyum havası veren kıyafetleri uzun süredir tartışma konusu. Bu kez North, videoda sergilediği elmas dişleriyle gündeme oturdu.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kim Kardashian ve Kanye West, 2012’de başlayan aşklarını 2014’te masalsı bir düğünle evlilikle taçlandırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2013 doğumlu North, tıpkı babası gibi müzikle ilgilenmesiyle dikkat çekerken; aynı zamanda Kim Kardashian’ın stilini fazlasıyla taşıyor.
Son paylaştığı videoda bu kez elmas dişlerini göze soktu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın