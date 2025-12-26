onedio
Rektum Kanserine Yakalanan Ece Vahapoğlu'nun Ameliyatı Son Dakika İptal Edildi

Rektum Kanserine Yakalanan Ece Vahapoğlu’nun Ameliyatı Son Dakika İptal Edildi

Üç aydır rektum kanseriyle mücadele eden sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeyi paylaştı. 23 Aralık’ta ameliyat olacağını duyuran Vahapoğlu, operasyonun ertelendiğini açıkladı.

Sağlıklı yaşam, spor, yoga ve beslenme üzerine yaptığı içeriklerle tanıdığımız sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla sevenlerini üzmüş; rektum kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu.

Sağlıklı yaşam, spor, yoga ve beslenme üzerine yaptığı içeriklerle tanıdığımız sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla sevenlerini üzmüş; rektum kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu.

Düzenli spor yapan, dengeli beslenen ve 'sağlıklı yaşam' mottosuyla binlerce kişiye ilham olan Vahapoğlu’nun bu haberini duyanlar büyük şaşkınlık yaşamıştı.

Hatırlarsanız Vahapoğlu, teşhis sürecini paylaşırken 'Sağlıklı yaşamama rağmen benim başıma geldi; kontrollerinizi aksatmayın' diyerek farkındalık yaratmıştı.

Ünlü sunucu o paylaşımında, süreci şu sözlerle anlatmıştı:

Ünlü sunucu o paylaşımında, süreci şu sözlerle anlatmıştı:

'Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama telefonlar susmayınca kendi yazmak istedim. Okullar açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide rektum kanseri olduğumu öğrendim. İlk şoktan sonra tedaviye başladık; üç kemoterapi bitti. Şükrediyorum, güçlüyüm… Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım, kökten temizleneceğine inanıyorum.' 

Anne ve babasını kısa aralıklarla kaybeden, hayatını dengeli yaşam üzerine kuran Vahapoğlu; yine o açıklamasında moralinin yüksek olduğunu, kemoterapi sürecinin devam ettiğini, kitabının çıktığını ve yeni TV programına başlayacağını belirterek hayatta durmayı seçtiğini söylemişti.

'Bu döneme rağmen çalışıyorum, üretiyorum. Mutlu olup vazgeçmeyen kadınlara örnek olmak istiyorum.' demişti.

Ameliyat ertelendi

