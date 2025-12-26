Rektum Kanserine Yakalanan Ece Vahapoğlu’nun Ameliyatı Son Dakika İptal Edildi

'Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama telefonlar susmayınca kendi yazmak istedim. Okullar açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide rektum kanseri olduğumu öğrendim. İlk şoktan sonra tedaviye başladık; üç kemoterapi bitti. Şükrediyorum, güçlüyüm… Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım, kökten temizleneceğine inanıyorum.'

Anne ve babasını kısa aralıklarla kaybeden, hayatını dengeli yaşam üzerine kuran Vahapoğlu; yine o açıklamasında moralinin yüksek olduğunu, kemoterapi sürecinin devam ettiğini, kitabının çıktığını ve yeni TV programına başlayacağını belirterek hayatta durmayı seçtiğini söylemişti.

'Bu döneme rağmen çalışıyorum, üretiyorum. Mutlu olup vazgeçmeyen kadınlara örnek olmak istiyorum.' demişti.