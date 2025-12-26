onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yatırım Danışmanı Açıkladı: Türkiye'nin En Yaşanabilir 6 Şehri

Yatırım Danışmanı Açıkladı: Türkiye'nin En Yaşanabilir 6 Şehri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.12.2025 - 09:55

İçerik Devam Ediyor

Bir gayrimenkul ve yatırım danışmanı, yaşam kalitesi, ulaşım imkanı, sosyal hayat, güvenlik ve ekonomik koşulları temel alarak Türkiye’nin en güzel ve yaşanabilir 6 şehrini sıraladı.

Gelin birlikte bakalım 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Yaşadığı şehri değiştirmek isteyenler sık sık "Türkiye’de en yaşanabilir şehir hangisi?" diye araştırmalar yapıyor.

Yaşadığı şehri değiştirmek isteyenler sık sık "Türkiye’de en yaşanabilir şehir hangisi?" diye araştırmalar yapıyor.

Ulaşım kolaylığı, yeşil alan düzeni, sosyal hayat, ekonomik koşullar ve güvenlik gibi kriterler değerlendirilerek hazırlanan listede bir gayrimenkul danışmanı Türkiye’nin en güzel ve yaşaması en keyifli 6 şehrini açıkladı. Hem öğrenciler, hem aileler hem de sakin bir yaşam arayanlar için farklı özellikleriyle öne çıkan şehirler sıralandı.

Listenin zirvesine Eskişehir oturdu; tramvay hattı, bisiklet yolları, öğrenci nüfusu, ulaşım kolaylığı ve yaşam ritmiyle Türkiye’nin yaşaması en kolay şehirlerinden biri olarak gösterildi.

İkinci sırada İzmir sahil kültürü, özgür yaşam tarzı, iklimi ve sosyal etkinlikleriyle dikkat çekti.

Üçüncü basamakta Muğla, turkuaz koyları, doğal yaşamı ve yaz-kış tercih edilmesiyle yer aldı.

Ardından Antalya, hem turizm hem şehir yaşamı dengesini sunmasıyla dördüncü sıraya yerleşti.

Beşinci sırada Çanakkale, tarihi dokusu ve huzurlu atmosferiyle öne çıktı.

Altıncı sırada ise Bursa, hem sanayi hem yeşil alan dengesiyle listede kendine yer buldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın