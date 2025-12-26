Yatırım Danışmanı Açıkladı: Türkiye'nin En Yaşanabilir 6 Şehri

Ulaşım kolaylığı, yeşil alan düzeni, sosyal hayat, ekonomik koşullar ve güvenlik gibi kriterler değerlendirilerek hazırlanan listede bir gayrimenkul danışmanı Türkiye’nin en güzel ve yaşaması en keyifli 6 şehrini açıkladı. Hem öğrenciler, hem aileler hem de sakin bir yaşam arayanlar için farklı özellikleriyle öne çıkan şehirler sıralandı.

Listenin zirvesine Eskişehir oturdu; tramvay hattı, bisiklet yolları, öğrenci nüfusu, ulaşım kolaylığı ve yaşam ritmiyle Türkiye’nin yaşaması en kolay şehirlerinden biri olarak gösterildi.

İkinci sırada İzmir sahil kültürü, özgür yaşam tarzı, iklimi ve sosyal etkinlikleriyle dikkat çekti.

Üçüncü basamakta Muğla, turkuaz koyları, doğal yaşamı ve yaz-kış tercih edilmesiyle yer aldı.

Ardından Antalya, hem turizm hem şehir yaşamı dengesini sunmasıyla dördüncü sıraya yerleşti.

Beşinci sırada Çanakkale, tarihi dokusu ve huzurlu atmosferiyle öne çıktı.

Altıncı sırada ise Bursa, hem sanayi hem yeşil alan dengesiyle listede kendine yer buldu.