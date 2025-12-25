Ne Dolgu Var, Ne Botoks: Yıllar Ünlü Sunucu Esra Ceyhan'ı Çok Değiştirdi!
90’lı yıllarda ATV ekranlarında sunduğu A’dan Z’ye programıyla hafızalara kazınan Esra Ceyhan, güzelliği ve zarafetiyle gündüz kuşağının en çok konuşulan sunucularındandı. Televizyondan uzak kalsa da yıllardır sosyal medyada aktif olan Ceyhan bu kez son halini paylaşarak yeniden gündem oldu. Botokssuz, dolgusuz doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.
Gelin birlikte bakalım 👇
Esra Ceyhan bir dönemin gündüz kuşağı deyince akla gelen ilk isimlerden biriydi.
Şimdilerde ise televizyonlardan uzak ama sosyal medyada oldukça aktif.
Hatta dayanamamış şu yazıyla uzun uzadıya içini dökmüştü:
Aradan zaman geçti, Esra Ceyhan bu kez yepyeni bir paylaşımla gündeme geldi.
