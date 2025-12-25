Ne Dolgu Var, Ne Botoks: Yıllar Ünlü Sunucu Esra Ceyhan'ı Çok Değiştirdi!

'DÖVDÜNÜZ, SÖVDÜNÜZ, AYIP OLMASIN DİYE DE ÖVDÜNÜZ…

'İyi ki kilo verdiniz, şişko haliniz çok kötüydü, yaşlı teyzelere benziyordunuz, eski güzelliğinize kavuştunuz, bi 5 kilo daha gitse çok iyi olur.' Bu satırlar kilo verme serüvenime değindiğim ‘Uzun zaman sonra’ yazıma gelen bir yorum! Sözle dövülüp sövüldükten sonra gelen güya övgüler. Dostlarım neyi nasıl ifade edeceğini bilmek; bir nezaket, zarafet, sağduyu mevzuu. Tabii ki haddini, hududunu bilmek de öyle! Bu satırlarda yer alan ifadeleri kesinlikle kınıyorum. Çünkü yazılanlar sadece beni hedef almıyor. ‘Şişko’ sıfatı kilo sorunu yaşayan pek çok kişiyi kırabilir, üzebilir. İnce olmak, güzel giyinmek değil ki ilk kaygı. Sağlıklı olmak, rahat hareket edebilmek öncelikli amaç. Ve kilolu insanları ŞİŞKO diyerek yaftalama hakkını kendinizde nasıl buluyorsunuz? Gelelim ‘yaşlı teyzeler’ bahsine. Yine büyük bir ayıp daha! Yaşlanmak, sizin gözünüze genç görünmemek ne büyük suç, yaşlı teyzeler toplanıp sizden özür dileyecekler! O yaşlı dediğiniz hanımefendi büyüklerimiz dünyanın ne çok derdini, acısını, yükünü yıllar yılı sırtlarında taşıdılar biliyor musunuz? Ruhen yoruldular, bedenen yıprandılar, sizin gibi insanların gözlerine güzel görünecek bakımları da yaptıramadılar ama bilgelik yaşlarına ulaştılar, ellere karıştılar, dağlarla güreştiler! Acaba o yaşlara geldiğinizde beğenmediğiniz YAŞLI TEYZELERİN başardıklarının kaçta kaçını yapabilmiş olacaksınız? Son bölüme gelince; şahsıma yönelik sözde iltifatlarınızı da kabul etmiyorum, sizde kalsın. Başkalarının üzerine basıp geçen tavırları da söylemleri de asla onaylamıyorum. Diyeceksiniz ki; “eleştiri kabul etmiyorsun.” Hayır, eleştiri kabul ediyorum, hatta eleştirilmeyi de istiyorum. Dikkat ettiyseniz eleştirilere teşekkürle de yaklaşırım, gerekiyorsa açıklama da yaparım. Ama saygı, nezaket ölçüleri çerçevesinde, kişisel sınırlarıma çamurlu ayaklarla basılmadan, en önemlisi de başka insanların kalbi kırılmadan! Dost acı söyler saçmalıklarını da düşünülmeden ve tartılmadan konuşulmasını da hiç ama hiç sevmiyorum. Sosyal medya muhteşem bir mecra ancak muhterem kalması için hepimizin gayreti şart. Kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyleri, başkasına layık görmeyelim‼️'