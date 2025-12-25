onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ne Dolgu Var, Ne Botoks: Yıllar Ünlü Sunucu Esra Ceyhan'ı Çok Değiştirdi!

Ne Dolgu Var, Ne Botoks: Yıllar Ünlü Sunucu Esra Ceyhan'ı Çok Değiştirdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.12.2025 - 14:50

90’lı yıllarda ATV ekranlarında sunduğu A’dan Z’ye programıyla hafızalara kazınan Esra Ceyhan, güzelliği ve zarafetiyle gündüz kuşağının en çok konuşulan sunucularındandı. Televizyondan uzak kalsa da yıllardır sosyal medyada aktif olan Ceyhan bu kez son halini paylaşarak yeniden gündem oldu. Botokssuz, dolgusuz doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Gelin birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Esra Ceyhan bir dönemin gündüz kuşağı deyince akla gelen ilk isimlerden biriydi.

Esra Ceyhan bir dönemin gündüz kuşağı deyince akla gelen ilk isimlerden biriydi.

Esra Ceyhan, 90’lı yıllarda ATV ekranlarında sunduğu 'A’dan Z’ye' programıyla milyonların evine konuk olmuş, ekran enerjisi ve güzelliğiyle adından söz ettirmişti. O dönem öyle popülerdi ki, hatta Orhan Gencebay’ın 'Dil Yarası' klibinde yer alarak hafızalara kazınmıştı.

Şimdilerde ise televizyonlardan uzak ama sosyal medyada oldukça aktif.

Şimdilerde ise televizyonlardan uzak ama sosyal medyada oldukça aktif.

Sakin bir hayat sürse de yaptığı paylaşımlar hala binlerce kişiye ulaşıyor. Bir dönem aldığı kilolar nedeniyle eleştirilere maruz kalan Ceyhan, o süreçte gelen yorumlara sert çıkmış, 'Birinin kilosuyla dalga geçmek normal değil! Her kötü söz geri döner, yaşattığını yaşarsın. Zorbalığın hiçbir türü kabul edilemez.' sözleriyle tepki göstermişti.

Hatta dayanamamış şu yazıyla uzun uzadıya içini dökmüştü:

Hatta dayanamamış şu yazıyla uzun uzadıya içini dökmüştü:

'DÖVDÜNÜZ, SÖVDÜNÜZ, AYIP OLMASIN DİYE DE ÖVDÜNÜZ…

'İyi ki kilo verdiniz, şişko haliniz çok kötüydü, yaşlı teyzelere benziyordunuz, eski güzelliğinize kavuştunuz, bi 5 kilo daha gitse çok iyi olur.' Bu satırlar kilo verme serüvenime değindiğim ‘Uzun zaman sonra’ yazıma gelen bir yorum! Sözle dövülüp sövüldükten sonra gelen güya övgüler. Dostlarım neyi nasıl ifade edeceğini bilmek; bir nezaket, zarafet, sağduyu mevzuu. Tabii ki haddini, hududunu bilmek de öyle! Bu satırlarda yer alan ifadeleri kesinlikle kınıyorum. Çünkü yazılanlar sadece beni hedef almıyor. ‘Şişko’ sıfatı kilo sorunu yaşayan pek çok kişiyi kırabilir, üzebilir. İnce olmak, güzel giyinmek değil ki ilk kaygı. Sağlıklı olmak, rahat hareket edebilmek öncelikli amaç. Ve kilolu insanları ŞİŞKO diyerek yaftalama hakkını kendinizde nasıl buluyorsunuz? Gelelim ‘yaşlı teyzeler’ bahsine. Yine büyük bir ayıp daha! Yaşlanmak, sizin gözünüze genç görünmemek ne büyük suç, yaşlı teyzeler toplanıp sizden özür dileyecekler! O yaşlı dediğiniz hanımefendi büyüklerimiz dünyanın ne çok derdini, acısını, yükünü yıllar yılı sırtlarında taşıdılar biliyor musunuz? Ruhen yoruldular, bedenen yıprandılar, sizin gibi insanların gözlerine güzel görünecek bakımları da yaptıramadılar ama bilgelik yaşlarına ulaştılar, ellere karıştılar, dağlarla güreştiler! Acaba o yaşlara geldiğinizde beğenmediğiniz YAŞLI TEYZELERİN başardıklarının kaçta kaçını yapabilmiş olacaksınız? Son bölüme gelince; şahsıma yönelik sözde iltifatlarınızı da kabul etmiyorum, sizde kalsın. Başkalarının üzerine basıp geçen tavırları da söylemleri de asla onaylamıyorum. Diyeceksiniz ki; “eleştiri kabul etmiyorsun.” Hayır, eleştiri kabul ediyorum, hatta eleştirilmeyi de istiyorum. Dikkat ettiyseniz eleştirilere teşekkürle de yaklaşırım, gerekiyorsa açıklama da yaparım. Ama saygı, nezaket ölçüleri çerçevesinde, kişisel sınırlarıma çamurlu ayaklarla basılmadan, en önemlisi de başka insanların kalbi kırılmadan! Dost acı söyler saçmalıklarını da düşünülmeden ve tartılmadan konuşulmasını da hiç ama hiç sevmiyorum. Sosyal medya muhteşem bir mecra ancak muhterem kalması için hepimizin gayreti şart. Kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyleri, başkasına layık görmeyelim‼️'

Aradan zaman geçti, Esra Ceyhan bu kez yepyeni bir paylaşımla gündeme geldi.

Aradan zaman geçti, Esra Ceyhan bu kez yepyeni bir paylaşımla gündeme geldi.

Son halini paylaşan Ceyhan’a 'estetik' sorusu yöneltilince ünlü sunucu 'Botoks da dolgu da yok' diyerek doğal olduğunu söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
4
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın