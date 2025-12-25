onedio
Bir İçerik Üreticisi, Japonya ile Türkiye Arasındaki Otopark Kültürü Farkını Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
25.12.2025 - 12:54

Bir içerik üreticisi, çektiği videoyla Japonya ve Türkiye arasındaki otopark kültürü farkını gösterdi. Japonya ile aramızda yemek kültüründen yaşam düzenine kadar birçok fark var evet ama bu video 'Keşke şu otopark düzenini biz de benimsemiş olsaydık' dedirtti. Özellikle İstanbul gibi metropollerde kaldırımların araçlarla işgal edildiği gerçeği düşünülünce, Japonya’daki sistem sosyal medyada hayranlıkla karşılandı.

Japonya ile Türkiye arasındaki kültür farklarını anlatan videolara alışığız ama bu kez konu otopark kültürü.

Sosyal medyada içerik üreten bir kullanıcı, çektiği videoyla iki ülke arasındaki park etme alışkanlıklarını karşılaştırınca, izleyen herkes kendini bir anda İstanbul trafiğini düşünürken buldu.

İçerik üreticisi, Japonya’da park alanı olmayanların otopark kiralamak zorunda kaldığını, aksi halde araç sahibi olamadığını vurguladı:

'Japonya'da araç satın alacağın zaman öncelikle park yerinin olması lazım. Park yerinin olduğuna dair herhangi bir belgeyi götürdükten sonra sen araç alabiliyorsun. Türkiye'de de araç alabilmen için önce paranın olması gerekiyor. Paran olduğunda istediğin arabayı alıyorsun ve istediğin yere park edebiliyorsun.'

