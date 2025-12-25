Bir İçerik Üreticisi, Japonya ile Türkiye Arasındaki Otopark Kültürü Farkını Paylaştı

Sosyal medyada içerik üreten bir kullanıcı, çektiği videoyla iki ülke arasındaki park etme alışkanlıklarını karşılaştırınca, izleyen herkes kendini bir anda İstanbul trafiğini düşünürken buldu.

İçerik üreticisi, Japonya’da park alanı olmayanların otopark kiralamak zorunda kaldığını, aksi halde araç sahibi olamadığını vurguladı:

'Japonya'da araç satın alacağın zaman öncelikle park yerinin olması lazım. Park yerinin olduğuna dair herhangi bir belgeyi götürdükten sonra sen araç alabiliyorsun. Türkiye'de de araç alabilmen için önce paranın olması gerekiyor. Paran olduğunda istediğin arabayı alıyorsun ve istediğin yere park edebiliyorsun.'