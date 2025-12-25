onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Hostes, Görevde Olduğu Gün Boyu Uçakta Yediği Menüleri Paylaştı

Bir Hostes, Görevde Olduğu Gün Boyu Uçakta Yediği Menüleri Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.12.2025 - 10:44

İçerik Devam Ediyor

Bir hava yolu şirketinde kabin memuru olarak çalışan bir sosyal medya kullanıcısı, görevde olduğu gün boyunca uçakta ne yediğini paylaştığı video ile sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. 'Uçuşta bütün gün neler yiyoruz?' diyerek başladığı videoda sabah rutininden akşam uçuş sonuna kadar tükettiği yiyecek ve içecekleri tek tek gösterdi.

Gelin birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Videoda güne limonlu su ile başladığını söyleyen kabin memuru, kahvaltı için uçuş hazırlıklarını tamamladıktan sonra servis edilen yiyecekleri gösterdi.

Videoda güne limonlu su ile başladığını söyleyen kabin memuru, kahvaltı için uçuş hazırlıklarını tamamladıktan sonra servis edilen yiyecekleri gösterdi.

Uzun uçuşlarda bazen sebzeli dürüm veya tavuklu dürüm verildiğini ifade eden hostes, yerde bir mola sırasında dışarı çıkarak 'Biraz İngiltere havası alıp kahvemizi içiyoruz, sonra yolcuları bekliyoruz' sözleriyle çalışma rutinini anlattı.

Uçuş sırasında enerji toplamak için meyve ve vitamin atıştırmalıkları tükettiğini belirten hostes, videonun sonunda ise akşam yemeğini göstererek 'Bu da akşam yemeğimiz. Veee evimize döndük. Herkese iyi istirahatler.' ifadeleriyle günü noktaladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın