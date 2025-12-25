Bir Hostes, Görevde Olduğu Gün Boyu Uçakta Yediği Menüleri Paylaştı

Bir hava yolu şirketinde kabin memuru olarak çalışan bir sosyal medya kullanıcısı, görevde olduğu gün boyunca uçakta ne yediğini paylaştığı video ile sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. 'Uçuşta bütün gün neler yiyoruz?' diyerek başladığı videoda sabah rutininden akşam uçuş sonuna kadar tükettiği yiyecek ve içecekleri tek tek gösterdi.
Gelin birlikte bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoda güne limonlu su ile başladığını söyleyen kabin memuru, kahvaltı için uçuş hazırlıklarını tamamladıktan sonra servis edilen yiyecekleri gösterdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın