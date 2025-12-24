onedio
"Vefatınızda Orada Olmayacağım" Demişti: Özcan Deniz'in Annesi Kansere Yakalandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.12.2025 - 17:31

Özcan Deniz'in uzun süredir küs olduğu annesi Kadriye Deniz’in, bir süredir kanserle mücadele ettiği ortaya çıktı. Aile içindeki ağır kırılmalarla magazin gündeminden düşmeyen Deniz ailesi, bu kez sağlık sorunlarıyla konuşuluyor. Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

İşte detaylar 👇

Hatırlarsanız Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı aile içi kriz, uzun süre magazin gündeminin en çok konuşulan konulardan biri olmuştu.

Gerginliğin fitili, Özcan Deniz’in Samar Dadgar ile evliliğine annesinin karşı çıkmasıyla ateşlenmiş, ardından iş ve maddi konular üzerinden yaşanan anlaşmazlıklar krizi derinleştirmişti.

Kadriye Deniz, bir dönem sosyal medya hesabından yaptığı sert paylaşımlarla oğlunu hayatından çıkardığını açıklamış; ardından televizyon programlarına bağlanarak 'İki oğlum barışsın, yoksa villaları yakarım' gibi çok konuşulan çıkışlarda bulunmuştu.

Öte yandan Özcan Deniz de son açıklamalarında ailesiyle tüm bağlarını kopardığını net ifadelerle dile getirmişti.

Ne abisinin ne annesinin barış çağrılarına kulak asmayan Deniz, sosyal medya paylaşımında 'Sevgili anneciğim, yaptığınız sayısız kötülüğe göğüs gerdim ama yolumuz aynı değil. Vefatınızda da orada olmayacağım, masraflarınızı karşılarım merak etmeyin. Eğer sizden önce ben gidersem gelmeyin, gelirseniz taşlanırsınız. Tavsiyem ve vasiyetimdir. Gelmeyin, benden ve ailemden uzak durun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun' şeklinde sert sözler sarf etmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Son olarak Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’in, Eylül ayından bu yana kemoterapi tedavisi gördüğü öğrenildi.

Gelişmeyi kamuoyuna duyuran isim ise Özcan Deniz’in kız kardeşi Yurda Gürler oldu. Gürler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annesinin tedavi sürecinin devam ettiğini belirterek destek ve dua çağrısında bulundu. Yurda Gürler paylaşımında, 'Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam. Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum. Bu mücadelede olan, şifa bekleyen herkese Allah’tan şifa diliyorum. Her şeyin başı sağlık.' ifadelerini kullandı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
