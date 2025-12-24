"Vefatınızda Orada Olmayacağım" Demişti: Özcan Deniz'in Annesi Kansere Yakalandı

Ne abisinin ne annesinin barış çağrılarına kulak asmayan Deniz, sosyal medya paylaşımında 'Sevgili anneciğim, yaptığınız sayısız kötülüğe göğüs gerdim ama yolumuz aynı değil. Vefatınızda da orada olmayacağım, masraflarınızı karşılarım merak etmeyin. Eğer sizden önce ben gidersem gelmeyin, gelirseniz taşlanırsınız. Tavsiyem ve vasiyetimdir. Gelmeyin, benden ve ailemden uzak durun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun' şeklinde sert sözler sarf etmişti.