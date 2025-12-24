"Vefatınızda Orada Olmayacağım" Demişti: Özcan Deniz'in Annesi Kansere Yakalandı
Özcan Deniz'in uzun süredir küs olduğu annesi Kadriye Deniz’in, bir süredir kanserle mücadele ettiği ortaya çıktı. Aile içindeki ağır kırılmalarla magazin gündeminden düşmeyen Deniz ailesi, bu kez sağlık sorunlarıyla konuşuluyor. Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Hatırlarsanız Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı aile içi kriz, uzun süre magazin gündeminin en çok konuşulan konulardan biri olmuştu.
Öte yandan Özcan Deniz de son açıklamalarında ailesiyle tüm bağlarını kopardığını net ifadelerle dile getirmişti.
Son olarak Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’in, Eylül ayından bu yana kemoterapi tedavisi gördüğü öğrenildi.
