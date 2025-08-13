Annesi Kadriye Deniz ve Abisi Ercan Deniz'i Hayatından Komple Silen Özcan Deniz İlk Kez Vasiyetini Açıkladı!

Kadriye Deniz paylaşımında 'Kan bağı, menfaat bağına yenik düştüğünde 'evlat' değil, 'el' kalır geriye... İhanet edenin adı can da olsa, gönül defterimde yeri silinir. Ben, evlatlarımı toprağımda büyüttüm. Kimi kök verdi, kimi kökünden söküldü gitti. Çıkar için birleşenler: Özcan, Melek, Sibel, Nurcan... Yolunuz açık olsun, Allah'a havale ettim sizi! Hakkı yenen, zulmedilen Ercan'ım ve Yurda'm, çınar gibi kök salıp büyüsünler. Bizi ancak ölüm ayırmalıydı ama ben vedamı hayattayken yaptım. Bundan böyle ne bayrama, ne selâma...' sözlerine yer vermişti.

Ancak çok değil henüz bir kaç gün önce bir televizyon programına bağlanarak “İki oğlum barışsın, yoksa villaları yakarım” gibi çıkışlar yapmıştı. Hatta abisi Ercan Deniz de canlı yayında gözyaşları içinde ilk kez barış çağrısında bulunmuştu.