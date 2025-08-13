onedio
Annesi Kadriye Deniz ve Abisi Ercan Deniz'i Hayatından Komple Silen Özcan Deniz İlk Kez Vasiyetini Açıkladı!

Gülistan Başköy
13.08.2025 - 09:21

Özcan Deniz cephesinde sular durulmuyor! Geçtiğimiz günlerde annesi Kadriye Deniz, ünlü sanatçıya yönelik ağır sözlerle “bundan böyle ne bayrama, ne selama” demişti. O paylaşımın yankıları hala devam ederken bu kez Özcan Deniz’den dikkat çeken bir hamle geldi. Sosyal medya hesabından uzun bir yazı paylaşan ünlü şarkıcı, vasiyetini de açıkladı. 

 Gelin, detaylara birlikte bakalım…

“Sevdanın Rengi”, “Bir Dudaktan” ve “Dön Desem” gibi 2000’lere damga vuran şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Özcan Deniz’i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk ve yönetmenlikte de büyük başarılar elde eden Deniz, uzun süredir müzik kariyerini dizi ve film projeleriyle harmanlıyor. Ancak son aylarda sanatçı, sanatından çok ailesiyle yaşadığı krizlerle gündemde. Özellikle annesi Kadriye Deniz ve abisi Arıcan Deniz’le yaşanan sert polemikler, sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasında.

Geçtiğimiz haftalarda annesi Kadriye Deniz, sosyal medya hesabından Özcan Deniz’i hayatından çıkardığını duyurmuştu.

Kadriye Deniz paylaşımında 'Kan bağı, menfaat bağına yenik düştüğünde 'evlat' değil, 'el' kalır geriye... İhanet edenin adı can da olsa, gönül defterimde yeri silinir. Ben, evlatlarımı toprağımda büyüttüm. Kimi kök verdi, kimi kökünden söküldü gitti. Çıkar için birleşenler: Özcan, Melek, Sibel, Nurcan... Yolunuz açık olsun, Allah'a havale ettim sizi! Hakkı yenen, zulmedilen Ercan'ım ve Yurda'm, çınar gibi kök salıp büyüsünler. Bizi ancak ölüm ayırmalıydı ama ben vedamı hayattayken yaptım. Bundan böyle ne bayrama, ne selâma...' sözlerine yer vermişti.

Ancak çok değil henüz bir kaç gün önce bir televizyon programına bağlanarak “İki oğlum barışsın, yoksa villaları yakarım” gibi çıkışlar yapmıştı. Hatta abisi Ercan Deniz de canlı yayında gözyaşları içinde ilk kez barış çağrısında bulunmuştu.

Ancak ne olduysa oldu barış çağrısının üzerinden kısa bir süre sonra annesi bu kez Özcan Deniz'den vazgeçtiğini duyurdu.

Özcan Deniz de ne abisinin ne annesinin barış çağrılarına kulak asmadı, geri adım atmadı. Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında “Sevgili anneciğim, yaptığınız sayısız kötülüğe göğüs gerdim ama yolumuz aynı değil” diyerek ağır sözler sarf etti. Ailesinin kendisine ihanet ettiğini belirten sanatçı, “Vefatınızda da orada olmayacağım, masraflarınızı karşılarım merak etmeyin. Eğer sizden önce ben gidersem gelmeyin, gelirseniz taşlanırsınız. Tavsiyem ve vasiyetimdir. Gelmeyin, benden ve ailemden uzak durun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” ifadeleriyle adeta nokta koydu.

Görünen o ki Özcan Deniz epey kararlı. Bakalım işin sonu ne olacak? Bekleyip göreceğiz...

