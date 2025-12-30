Bitcoin Cüzdanının Şifresini Unutan Kişinin Son 2 Hakkı Kaldı: İçinde 600 Milyon Dolar Var!

New York Times’a verdiği röportajda, 'Zaman tüm yaraları sarıyor, bu durumla barıştım,' diyerek bir nevi teslimiyetini dile getirdi. Ancak dışarıdan gelen 'sürücüyü hackleme' tekliflerine karşı, güvenlik riskleri ve önceki anlaşmaları nedeniyle temkinli yaklaşıyor.

Thomas’ın yaşadığı bu durum, aslında bireysel bir talihsizlikten çok daha fazlasını temsil ediyor. Chainalysis verilerine göre, dünyadaki toplam Bitcoin miktarının yaklaşık %20’si (yaklaşık 140 milyar dolar) kayıp anahtarlar nedeniyle ulaşılamaz durumda. Bu hikaye, 'kendi bankan olma' felsefesinin getirdiği özgürlüğün, ne kadar ağır bir sorumluluk ve risk barındırdığını tüm dünyaya hatırlatan çarpıcı bir örnek olarak tarihe geçiyor.