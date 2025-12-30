Bitcoin Cüzdanının Şifresini Unutan Kişinin Son 2 Hakkı Kaldı: İçinde 600 Milyon Dolar Var!
Kripto para dünyası, bir gecede kazanılan devasa servetler kadar, trajik kayıplarıyla da meşhurdur. Bugünlerde sosyal medyada yeniden viral olan Stefan Thomas’ın hikayesi, bu 'dijital trajedilerin' en uç örneği olarak karşımıza çıkıyor. San Francisco’da yaşayan Alman asıllı programcı Stefan Thomas, içerisinde tam 7.002 adet Bitcoin bulunan bir IronKey USB sürücüsüne sahip. Ancak küçük bir sorun var: Şifresini unuttuğu bu cihazın toplamda on deneme hakkı bulunuyor ve Thomas sekizini çoktan tüketti.
Thomas, bu Bitcoinleri 2011 yılında, o dönem henüz emekleme aşamasında olan kripto paraları anlatan eğitici bir video hazırladığı için ödül olarak almıştı.
Bitcoin dünyasında geleneksel bankacılığın aksine, "müşteri hizmetleri" diye bir kavram yoktur.
Yıllarca uykusuz geceler geçiren ve kaybıyla yüzleşmeye çalışan Thomas, artık daha metanetli bir duruş sergiliyor.
