Bitcoin Cüzdanının Şifresini Unutan Kişinin Son 2 Hakkı Kaldı: İçinde 600 Milyon Dolar Var!

30.12.2025 - 19:33

Kripto para dünyası, bir gecede kazanılan devasa servetler kadar, trajik kayıplarıyla da meşhurdur. Bugünlerde sosyal medyada yeniden viral olan Stefan Thomas’ın hikayesi, bu 'dijital trajedilerin' en uç örneği olarak karşımıza çıkıyor. San Francisco’da yaşayan Alman asıllı programcı Stefan Thomas, içerisinde tam 7.002 adet Bitcoin bulunan bir IronKey USB sürücüsüne sahip. Ancak küçük bir sorun var: Şifresini unuttuğu bu cihazın toplamda on deneme hakkı bulunuyor ve Thomas sekizini çoktan tüketti.

Thomas, bu Bitcoinleri 2011 yılında, o dönem henüz emekleme aşamasında olan kripto paraları anlatan eğitici bir video hazırladığı için ödül olarak almıştı.

O günlerde birkaç bin dolar değerinde olan bu cüzdan, Bitcoin’in tarihi yükselişiyle bugün yaklaşık 600 milyon dolarlık dudak uçuklatan bir servete dönüştü. Thomas, özel anahtarlarını askeri düzeyde güvenlik sunan IronKey sürücüsüne kaydetti, ancak şifresini yazdığı kağıdı kaybetti. Şimdi ise tüm dünya, Thomas’ın son iki hakkını kullanıp kullanmayacağını merakla bekliyor.

Bitcoin dünyasında geleneksel bankacılığın aksine, "müşteri hizmetleri" diye bir kavram yoktur.

Bir özel anahtar (private key) kaybolduğunda, ona bağlı olan servet blockchain üzerinde sonsuza dek kilitli kalır. Thomas’ın durumunu daha da çıkmaza sokan ise IronKey cihazının donanımsal yapısıdır. Bu sürücü, onuncu hatalı denemeden sonra içindeki verileri kalıcı olarak imha edecek şekilde tasarlanmıştır. Yani Thomas için 'şansını denemek' demek, milyonlarca doların buharlaşma riskini göze almak demektir.

Yıllarca uykusuz geceler geçiren ve kaybıyla yüzleşmeye çalışan Thomas, artık daha metanetli bir duruş sergiliyor.

New York Times’a verdiği röportajda, 'Zaman tüm yaraları sarıyor, bu durumla barıştım,' diyerek bir nevi teslimiyetini dile getirdi. Ancak dışarıdan gelen 'sürücüyü hackleme' tekliflerine karşı, güvenlik riskleri ve önceki anlaşmaları nedeniyle temkinli yaklaşıyor.

Thomas’ın yaşadığı bu durum, aslında bireysel bir talihsizlikten çok daha fazlasını temsil ediyor. Chainalysis verilerine göre, dünyadaki toplam Bitcoin miktarının yaklaşık %20’si (yaklaşık 140 milyar dolar) kayıp anahtarlar nedeniyle ulaşılamaz durumda. Bu hikaye, 'kendi bankan olma' felsefesinin getirdiği özgürlüğün, ne kadar ağır bir sorumluluk ve risk barındırdığını tüm dünyaya hatırlatan çarpıcı bir örnek olarak tarihe geçiyor.

