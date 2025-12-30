Komşu Ülkede Nüfus Krizi Büyüyor: Nüfusunun Yarısını Kaybedecek!

Enflasyon ve geçim sıkıntısının aile kurma kararlarını zorlaştırdığı bir gerçek olsa da asıl meselenin derin bir sosyolojik değişim olduğu vurgulanıyor. Birçok sosyal kesim için 'az çocuklu yaşamın' bir hayat tarzı haline geldiğine dikkat çeken Mumini, aile yapısındaki bu köklü değişimin yalnızca mali teşviklerle geri döndürülemeyeceğini ifade ediyor.

İran yönetimi, bu gidişatı tersine çevirmek adına 2021 yılında Dini Lider Ali Hamaney’in talimatıyla 'Aile ve Gençlik Koruma Yasası'nı hayata geçirmişti. Evlilik kredileri ve arsa tahsisi gibi cazip desteklere rağmen, resmi veriler durumun vahametini koruduğunu gösteriyor. 2021’de 1,1 milyon olan yıllık doğum sayısı, 2025 itibarıyla 911 bine kadar geriledi.