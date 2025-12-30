onedio
Komşu Ülkede Nüfus Krizi Büyüyor: Nüfusunun Yarısını Kaybedecek!

Ömer Faruk Kino
30.12.2025 - 15:29

İran, hızla yaşlanan nüfus ve durdurulamayan düşük doğum oranları yüzünden tarihinin en kritik stratejik tehditlerinden biriyle karşı karşıya. İran İçişleri Bakanı İskender Mumini tarafından yapılan son açıklamalar, ülkenin demografik geleceğine dair karamsar bir tablo çiziyor. Mevcut eğilimlerin bu şekilde devam etmesi durumunda, bugün 92 milyonu aşan ülke nüfusunun önümüzdeki 75 yıl içinde yarı yarıya eriyerek 40 milyonun altına düşmesi bekleniyor.

Kaynak: 1, 2

Kaynak: https://www.kurdistan24.net/en/story/...
Bakan Mumini, bu dramatik düşüşün sadece ekonomik gerekçelerle açıklanamayacağını savunuyor.

Enflasyon ve geçim sıkıntısının aile kurma kararlarını zorlaştırdığı bir gerçek olsa da asıl meselenin derin bir sosyolojik değişim olduğu vurgulanıyor. Birçok sosyal kesim için 'az çocuklu yaşamın' bir hayat tarzı haline geldiğine dikkat çeken Mumini, aile yapısındaki bu köklü değişimin yalnızca mali teşviklerle geri döndürülemeyeceğini ifade ediyor.

İran yönetimi, bu gidişatı tersine çevirmek adına 2021 yılında Dini Lider Ali Hamaney’in talimatıyla 'Aile ve Gençlik Koruma Yasası'nı hayata geçirmişti. Evlilik kredileri ve arsa tahsisi gibi cazip desteklere rağmen, resmi veriler durumun vahametini koruduğunu gösteriyor. 2021’de 1,1 milyon olan yıllık doğum sayısı, 2025 itibarıyla 911 bine kadar geriledi.

Hızla yaşlanan nüfusun yarattığı iş gücü kaybı ve emeklilik sistemi üzerindeki baskı, İran için hem ekonomik bir çöküş riski hem de ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturuyor.

Geçmişte (1990-2010) uygulanan sıkı nüfus kontrolü politikalarından vazgeçen İran, 2012'de nüfusu 150-200 milyona çıkarma hedefi koysa da bugün bu hedeften çok uzakta. Hızla yaşlanan nüfus; iş gücü kaybı, üretimde aksama ve emeklilik sistemi üzerinde taşınamaz bir yük oluşturma riski taşıyor. Bir asır dolmadan yaşanması beklenen bu nüfus kaybı, İran için sadece sosyal bir mesele değil, aynı zamanda bir ulusal güvenlik sorunu olarak nitelendiriliyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
