Sizi Çekemeyen İnsanları Gözünden Tanımanızı Sağlayacak 5 Davranış

En mutlu haberlerinizi heyecanla paylaştığınızda, odadaki en sessiz ve donuk kişinin o olduğunu fark ettiniz mi? Sizi çekemeyen insanlar, sizin sevincinize samimiyetle ortak olmak yerine mesafeli, ilgisiz ve soğuk bir tavra bürünürler. Sizin parladığınız anlarda onlar derin bir duygusal rahatsızlık hissettikleri için konuyu hızla değiştirmeye, sizi alelacele geçiştirmeye ya da ortamdan bir bahaneyle uzaklaşmaya çalışırlar. Onların sessizliği, aslında içlerindeki gürültülü huzursuzluğun bir yansımasıdır.