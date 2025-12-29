Uzmanlar Açıkladı: Mutfağımızın Müdavimi Mandalinalar Şeker Tuzağı Olabilir!

Mandalinanın iştah açıcı kokusu ve ferahlatıcı tadı çoğu zaman kontrolsüz tüketime davetiye çıkarsa da, bu sınırın aşılması vücuda bir kerede aşırı miktarda fruktoz, yani meyve şekeri yüklenmesi anlamına gelir. Yaklaşık dört adet orta boy mandalina, bir öğünde alınması gereken ideal şeker limitlerine ulaşılmasına neden olurken, bu miktarın üzerine çıkılması kan şekerinde ani dalgalanmalara ve pankreasın gereğinden fazla insülin salgılamasına yol açabilir.

Özellikle metabolizma dengesi daha hassas olan diyabet hastaları için bu durum glisemik kontrolü zorlaştırırken, gelişim çağındaki çocuklarda ise aşırı meyve şekeri tüketimi erken yaşta insülin direnci riskini tetikleyebilir. Dolayısıyla bu 'altın oran' olarak adlandırılan porsiyon, mandalinanın sunduğu yüksek lif ve antioksidan faydalarından maksimum düzeyde yararlanmamızı sağlarken, karaciğer yağlanması ve sindirim sistemi yorgunluğu gibi olumsuz yan etkilerin önüne geçen kritik bir emniyet subabı görevi görmektedir.