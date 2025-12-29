Psikolojiye Göre İnsanların En Az Tercih Ettiği Üç Renk Açıklandı: Bu Renklerden Kaçıyoruz

Sarı ve yeşil arasındaki o keskin geçiş tonları, psikolojik deneylerde en düşük beğeni oranına sahip gruplardan biridir. Bunun temel sebebi, insan gözünün bu tonları 'dengesiz' bir ışık olarak algılamasıdır. Uzmanlar, bu renklere uzun süre maruz kalmanın zihinsel yorgunluk, huzursuzluk ve dikkat dağınıklığına yol açabileceğini belirtiyor. Beynimiz bu tonları genellikle bir uyarı veya rahatsız edici bir sinyal olarak kodladığı için yaşam alanlarımızda bu rengi görmekten kaçınıyoruz.