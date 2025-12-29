Psikolojiye Göre İnsanların En Az Tercih Ettiği Üç Renk Açıklandı: Bu Renklerden Kaçıyoruz
Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri, modern bilimin en ilgi çekici alanlarından biridir. Çevremizdeki renkler sadece görsel bir şölen sunmakla kalmaz, aynı zamanda ruh halimizi, kararlarımızı ve sosyal algılarımızı da şekillendirir. Yapılan araştırmalar, bazı renklerin evrensel olarak daha az tercih edildiğini ve zihnimizde olumsuz çağrışımlar uyandırdığını gösteriyor.
Kahverengi
Sarı-Yeşil (Lime)
Soluk Mor
Renk tercihleri, bir bireyin karakteri veya yetenekleri hakkında kesin bir yargı sunmaz.
