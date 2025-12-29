Kıta İkiye Ayrılıyor: Afrika'da Yeni Bir Okyanus Oluşacak!

Yaklaşık 30 milyon yıl önce Etiyopya’nın kuzeyindeki Afar bölgesinde başlayan bu süreç, o günden bu yana güneye Zimbabve’ye doğru ilerliyor. Dev kıta şu anda iki ana parçaya ayrılmış durumda: Daha küçük olan Somali levhası ve daha geniş bir alanı kapsayan Nubia levhası.

Litosferin derinliklerinde, mantodaki yüksek ısı ve erimiş kayaların hareketiyle tetiklenen bu ayrılma, yılda ortalama 2,5 ile 5 santimetre arasında bir hızla gerçekleşiyor. İnsan ömrü için oldukça yavaş görünen bu ayrılma, jeolojik zaman diliminde devrim niteliğinde bir hıza karşılık geliyor.