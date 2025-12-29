Kıta İkiye Ayrılıyor: Afrika'da Yeni Bir Okyanus Oluşacak!
Dünya, ayaklarımızın altında sessiz ama devasa bir değişim içinde. Bilim dünyasının en prestijli yayınlarından National Geographic’in güncel verilerle desteklediği bir rapora göre, Afrika kıtası milyonlarca yıldır devam eden bir süreçle ikiye bölünüyor. Bu jeolojik parçalanma, sadece bir kara parçasının ayrılması değil, aynı zamanda Dünya haritasına eklenecek yepyeni bir okyanusun da habercisi niteliğinde.
Bu devasa kırılmanın merkezinde, dünyanın en büyük yarıklarından biri olan Doğu Afrika Rift Sistemi bulunuyor.
Sürecin en çarpıcı anlarından biri 2005 yılında Etiyopya’nın batısında yaşandı.
Doğu Afrika Rift Sistemi; Etiyopya, Kenya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda ve Mozambik gibi pek çok ülkeyi doğrudan etkileyen bir hat üzerinde ilerliyor.
