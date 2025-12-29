Alzheimer Tedavisinde Yeni Bir Devir: Hasarı İyileştirmek Mümkün Mü?

Bilim insanları, amiloid ve tau protein bozuklukları taşıyan iki farklı fare modelini inceleyerek, ileri evre Alzheimer hastalığının tedavi edilebilirliğine dair umut verici sonuçlara ulaştı.

Çalışmanın en dikkat çekici bulgusu, Alzheimer hastalığının sadece erken evrelerinde değil, ileri evrelerinde de iyileşme sağlanabileceği oldu. Araştırmacılar, 'P7C3-A20' adlı özel bir farmakolojik ajan kullanarak beynin NAD+ dengesini yeniden sağladılar. Bu tedavi ile farelerde, ileri derecede bilişsel kayıplar yaşanmasına rağmen beyinlerin kendini onarmaya başladığı gözlemlendi.

Tedavi uygulanan fareler, bilişsel işlevlerini tamamen geri kazandı. Bu iyileşme, insanlarda yaygın olarak kullanılan bir biyobelirteç olan 'p-tau217' seviyelerinin normale dönmesiyle de doğrulandı.

Ekip, bu bulguların Alzheimer tedavisinde yeni bir dönemi işaret ettiğini ve gelecekte insanlarda da benzer iyileşmelerin sağlanabileceğini belirtti.