Basit Ama Önemli: Burun Karıştırmak ve Alzheimer Arasında Bağlantı Keşfedildi

İnsan doğasının en yaygın ama en az konuşulan alışkanlıklarından biri olan burun karıştırmak, genellikle sadece bir nezaket meselesi olarak görülür. Ancak 2022 yılında yayımlanan ve Griffith Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü öncü bir çalışma, bu basit alışkanlığın arkasında yatan nörolojik tehlikelere ışık tutuyor. Fareler üzerinde yapılan deneyler, burun içindeki dokulara zarar vermenin, demans ve Alzheimer hastalığıyla doğrudan bağlantılı olan patojenler için beyne giden bir yol oluşturabileceğini gösteriyor.

Detaylar 👇

Kaynak