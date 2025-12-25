Basit Ama Önemli: Burun Karıştırmak ve Alzheimer Arasında Bağlantı Keşfedildi
Kaynak: https://www.science.com/mouse-study-s...
İnsan doğasının en yaygın ama en az konuşulan alışkanlıklarından biri olan burun karıştırmak, genellikle sadece bir nezaket meselesi olarak görülür. Ancak 2022 yılında yayımlanan ve Griffith Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü öncü bir çalışma, bu basit alışkanlığın arkasında yatan nörolojik tehlikelere ışık tutuyor. Fareler üzerinde yapılan deneyler, burun içindeki dokulara zarar vermenin, demans ve Alzheimer hastalığıyla doğrudan bağlantılı olan patojenler için beyne giden bir yol oluşturabileceğini gösteriyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araştırmanın merkezinde, insanlarda zatürreye yol açabilen Chlamydia pneumoniae adlı bakteri yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deneyler sırasında, bakterilerin merkezi sinir sistemine sızmasının ardından fare beyinlerinin 24 ila 72 saat gibi çok kısa bir sürede tepki verdiği gözlemlendi.
Henüz bu bulguların insanlarda birebir aynı şekilde işleyip işlemediğini teyit etmek için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç duyulsa da, araştırmacılar mevcut verilerin ciddiye alınması gerektiğini vurguluyor.
Alzheimer, çözümü son derece zor ve çok katmanlı bir hastalık olarak görülüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın