Elektrik Faturanızın İyiliği İçin Fişini Mutlaka Çekmeniz Gereken 4 Cihaz
Birçok ev sahibi, elektrik faturasını düşürmek için sadece ışıkları kapatmanın veya tasarruflu ampul kullanmanın yeterli olduğunu düşünür. Ancak modern yaşamın vazgeçilmezi olan elektronik cihazlar, kapalı olduklarında bile enerji tüketmeye devam ederek bütçemizde sessizce delikler açıyor. Bu durum, toplam elektrik faturamızın yaklaşık yüzde 5 ile 10’unu oluşturabiliyor. Küçük gibi görünen bu oranlar, yıllık bazda hesaplandığında şaşırtıcı bir yük haline geliyor.
1. Televizyonu kumandadan kapatmak, cihazın enerjisini tamamen kestiğiniz anlamına gelmez.
2. Telefon, tablet veya dizüstü bilgisayarımızı şarjdan çıkardıktan sonra adaptörü prizde bırakmak en yaygın alışkanlıklarımızdan biri.
3. Mutfaklarımız, "sessiz tüketiciler" ile doludur.
4. Evin dış dünyayla bağlantısını sağlayan modemler, genellikle yılın 365 günü, günün 24 saati açık kalır.
Bu gizli tüketimin önüne geçmek aslında oldukça basit.
