Elektrik Faturanızın İyiliği İçin Fişini Mutlaka Çekmeniz Gereken 4 Cihaz

Oysa bir şarj aleti, ucunda herhangi bir cihaz takılı olmasa bile elektrik akımını dönüştürmeye devam eder. Bu durum hem gereksiz enerji sarfiyatına yol açar hem de adaptörün ısınmasına neden olarak cihazın ömrünü kısaltır. Güvenlik açısından da risk oluşturan bu alışkanlıktan vazgeçmek, hem cebinizi hem de evinizi korur.