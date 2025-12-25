onedio
Elektrik Faturanızın İyiliği İçin Fişini Mutlaka Çekmeniz Gereken 4 Cihaz

Ömer Faruk Kino
25.12.2025 - 13:13

Birçok ev sahibi, elektrik faturasını düşürmek için sadece ışıkları kapatmanın veya tasarruflu ampul kullanmanın yeterli olduğunu düşünür. Ancak modern yaşamın vazgeçilmezi olan elektronik cihazlar, kapalı olduklarında bile enerji tüketmeye devam ederek bütçemizde sessizce delikler açıyor. Bu durum, toplam elektrik faturamızın yaklaşık yüzde 5 ile 10’unu oluşturabiliyor. Küçük gibi görünen bu oranlar, yıllık bazda hesaplandığında şaşırtıcı bir yük haline geliyor. 

Kaynak: 1, 2

Cihaz, bir sonraki komutunuzu beklemek için 'stand-by' yani bekleme moduna geçer. Bu modda televizyonun içindeki devreler ve ona eşlik eden uydu alıcıları, dijital kutular veya oyun konsolları sürekli elektrik çeker. Birden fazla televizyonun bulunduğu evlerde bu sürekli akış, ay sonunda gözle görülür bir fark yaratır.

Oysa bir şarj aleti, ucunda herhangi bir cihaz takılı olmasa bile elektrik akımını dönüştürmeye devam eder. Bu durum hem gereksiz enerji sarfiyatına yol açar hem de adaptörün ısınmasına neden olarak cihazın ömrünü kısaltır. Güvenlik açısından da risk oluşturan bu alışkanlıktan vazgeçmek, hem cebinizi hem de evinizi korur.

Özellikle mikrodalga fırınlar, fırınlar ve modern kahve makineleri üzerindeki dijital saatler veya ışıklı paneller, cihazın aktif kullanılmadığı 23 saat boyunca enerji tüketir. Sadece bir saati göstermek için yıl boyunca harcanan elektrik, aslında hiç de küçümsenmeyecek bir seviyededir.

Aktif olarak internete girmediğiniz gece saatlerinde bile modem, sinyal üretmeye ve enerji harcamaya devam eder. Yanındaki sinyal güçlendiricilerle birlikte bu sistemler, faturadaki sabit giderlerin önemli bir kısmını oluşturur.

Cihazları tek tek prizden çekmek zahmetli geliyorsa, anahtarlı prizler kullanarak tek bir dokunuşla tüm akımı kesebilirsiniz. Bu küçük alışkanlık değişikliği, sadece bütçenizi rahatlatmakla kalmaz, aynı zamanda karbon ayak izinizi azaltarak çevreye de katkı sağlar. Unutmayın; prizde bıraktığınız her kablo, cüzdanınızdan çevreye yayılan bir sızıntıdır.

