Psikolojiye Göre Zeki İnsanların En Sevdiği Renk Belli Oldu

Canlı kırmızı dikkat çekici olsa da kimi zaman agresif algılanabilir; sarı yaratıcılığı çağrıştırsa da resmi ortamlarda ciddiyeti zayıflatabilir. Gri tarafsızlığı temsil ederken fazla kullanıldığında yenilikten uzak bir izlenim verebilir, kahverengi ise sıcak bir his sunsa da değişime kapalı bir duruşu çağrıştırabilir.

Bu nedenle renk seçimi yalnızca estetik değil, kişisel markanızın da bir parçasıdır. Mavi, beyaz ve siyah gibi renkler; güven, zeka ve netlik algısını güçlendirerek profesyonel imajınızı destekler. Önemli bir mülakat ya da toplantıda, renklerin bu sessiz ama güçlü etkisini bilinçli şekilde kullanmayı unutmayın.