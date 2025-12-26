onedio
Marketten Onu Almadan Çıkmayın: Bu Süper Meyvenin Yaşlanma Karşıtı Etkileri Kanıtlandı

Marketten Onu Almadan Çıkmayın: Bu Süper Meyvenin Yaşlanma Karşıtı Etkileri Kanıtlandı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.12.2025 - 13:19

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) gelen heyecan verici haberler, doğanın sunduğu mucizelerin bilimle nasıl taçlandığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Son yıllarda adı sıkça duyulan ve 'süper meyve' unvanını sonuna kadar hak eden aronya, Trabzon’da yürütülen kapsamlı bir araştırmanın odak noktası oldu. Akademisyenler, bu küçük mor tanelerin sadece birer meyve değil, aynı zamanda güçlü birer koruyucu kalkan olduğunu bilimsel verilerle kanıtladı.

Kaynak: AA

Araştırma, özellikle ağır tedavi süreçlerinin vücutta bıraktığı izleri hafifletmeye odaklanıyor.

Deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, yaygın bir kemoterapi ilacıyla bilinçli olarak oluşturulan doku hasarı incelendi. Sonuçlar ise oldukça çarpıcı: Aronya özütlerinin, kemoterapinin yan etkisi olan ve vücudu yıpratan oksidatif stresi önemli ölçüde baskıladığı gözlemlendi. Serbest radikallerin hücrelere verdiği zararı durduran bu süper besin, dokuların kendini yenileme kapasitesini artırarak doğal bir tedavi desteği sunuyor.

Prof. Dr. Sevgi Kolaylı liderliğinde yürütülen çalışma, aronyanın neden bu kadar etkili olduğuna da ışık tutuyor.

Meyvenin karakteristik koyu rengi, aslında içerdiği yoğun antosiyanin ve antioksidanların bir işareti. Doğadaki koyu renkli bitkilerin en güçlü koruyucu bileşikleri barındırdığını belirten uzmanlar, aronyanın bu konuda zirvede yer aldığını vurguluyor. Aronya, sadece hücreyi savunmakla kalmıyor, aynı zamanda vücudun savunma mekanizmalarını yeniden inşa ediyor.

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri de aronyanın anti-aging (yaşlanma karşıtı) etkisi oldu.

Zamanın hücreler üzerindeki yıpratıcı etkisini yavaşlatan bu meyve, sağlıklı yaşlanma yolunda doğal bir rehber olarak görülüyor. Gelecekte aronyadan elde edilecek marmelatların, özel kremlerin ve takviye edici doğal ürünlerin raflarda daha fazla yer alması bekleniyor. KTÜ BAP birimi tarafından desteklenen bu çalışma, modern tıbbın gücünü doğanın şifasıyla birleştirerek sağlıklı yaşam arayışında olanlara yepyeni bir kapı aralıyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
