Marketten Onu Almadan Çıkmayın: Bu Süper Meyvenin Yaşlanma Karşıtı Etkileri Kanıtlandı
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) gelen heyecan verici haberler, doğanın sunduğu mucizelerin bilimle nasıl taçlandığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Son yıllarda adı sıkça duyulan ve 'süper meyve' unvanını sonuna kadar hak eden aronya, Trabzon’da yürütülen kapsamlı bir araştırmanın odak noktası oldu. Akademisyenler, bu küçük mor tanelerin sadece birer meyve değil, aynı zamanda güçlü birer koruyucu kalkan olduğunu bilimsel verilerle kanıtladı.
Kaynak: AA
Araştırma, özellikle ağır tedavi süreçlerinin vücutta bıraktığı izleri hafifletmeye odaklanıyor.
Prof. Dr. Sevgi Kolaylı liderliğinde yürütülen çalışma, aronyanın neden bu kadar etkili olduğuna da ışık tutuyor.
Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri de aronyanın anti-aging (yaşlanma karşıtı) etkisi oldu.
