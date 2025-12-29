onedio
Kabuğu Var Diye Çok da Güvenmeyin: Uzmanlar, Mandalinayı Yıkama Konusunda Uyardı

Ömer Faruk Kino
29.12.2025 - 11:59

Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti mandalina, pratikliği nedeniyle genellikle 'soy ve ye' kategorisinde görülür. Ancak son dönemde yapılan gıda güvenliği araştırmaları, mutfaktaki bu masum alışkanlığın sağlığımız üzerinde beklenmedik etkileri olabileceğini kanıtlıyor. Çoğu tüketici, kabuğu yenmeyen bir meyveyi yıkamanın gereksiz olduğunu düşünse de bilimsel veriler bunun tam tersini işaret ediyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.sfa.gov.sg/food-safety-ti...
Mandalinalar, dalından koparılıp soframıza gelene dek uzun ve karmaşık bir yolculuktan geçer.

Bu süreçte tarladaki zirai ilaç uygulamalarından, depolama sırasında tazeliği korumak için kullanılan koruyucu maddelere kadar pek çok dış etkene maruz kalırlar. Üstelik market ve pazar tezgahlarında onlarca elin meyveye temas etmesi, kabuk yüzeyinde bakteriyel bir katman oluşmasına neden olur. Dışarıdan bakıldığında temiz görünen o turuncu kabuk, aslında gözle görülmeyen kimyasal ve mikrobiyolojik bir yük taşımaktadır.

Asıl risk faktörü, meyvenin içini yemek değil, onu soyma biçimimizde gizlidir.

2023 yılında uluslararası bir ekip tarafından yürütülen kapsamlı bir çalışma, yüzlerce satsuma mandalina örneğini analiz ederek çarpıcı sonuçlara ulaştı. İncelenen örneklerin büyük bir kısmında en az bir, bazılarında ise birden fazla pestisit kalıntısına rastlandı. Uzmanlar, meyveyi soyarken parmaklarımızın dış kabuktaki bu kalıntılara temas ettiğini ve ardından aynı parmaklarla meyvenin iç dilimlerini tuttuğumuzu belirtiyor. Bu durum, kimyasalların doğrudan ağız yoluyla vücuda girmesine neden olan 'çapraz bulaşma' etkisini yaratıyor. Özellikle bağışıklık sistemi daha hassas olan çocuklar için bu durum ciddi bir sağlık riski oluşturabiliyor.

Neyse ki bu risklerden korunmak sanıldığı kadar zor değil.

Mandalina keyfinizi daha sağlıklı hale getirmek için soyma işleminden önce meyveleri mutlaka yıkamalısınız. Yıkama sonrası meyveyi temiz bir havluyla kurulamak, kalan kalıntıların uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Eğer meyvenin dış yüzeyi normalden daha parlak ve yapışkan bir balmumu tabakasıyla kaplıysa, yıkama süresini biraz daha uzun tutmakta fayda vardır. Bu küçük değişimler, kış aylarının bu şifa deposunu gerçek anlamda sağlıklı bir şekilde tüketmenizi sağlayacaktır.

