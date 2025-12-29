Kabuğu Var Diye Çok da Güvenmeyin: Uzmanlar, Mandalinayı Yıkama Konusunda Uyardı

2023 yılında uluslararası bir ekip tarafından yürütülen kapsamlı bir çalışma, yüzlerce satsuma mandalina örneğini analiz ederek çarpıcı sonuçlara ulaştı. İncelenen örneklerin büyük bir kısmında en az bir, bazılarında ise birden fazla pestisit kalıntısına rastlandı. Uzmanlar, meyveyi soyarken parmaklarımızın dış kabuktaki bu kalıntılara temas ettiğini ve ardından aynı parmaklarla meyvenin iç dilimlerini tuttuğumuzu belirtiyor. Bu durum, kimyasalların doğrudan ağız yoluyla vücuda girmesine neden olan 'çapraz bulaşma' etkisini yaratıyor. Özellikle bağışıklık sistemi daha hassas olan çocuklar için bu durum ciddi bir sağlık riski oluşturabiliyor.