9 Gün Boyunca Dünyayı Salladı: 200 Metrelik Mega Tsunami Bilim Dünyasını Şaşkına Çevirdi
Eylül 2023’te, Grönland’ın doğusundaki Dickson Fjord’da, dünya genelindeki sismograf istasyonlarını alarma geçiren ilginç bir olay yaşandı. Alışılagelmiş depremlerden farklı olarak, yaklaşık dokuz gün süresince her 92 saniyede bir tekrarlanan düşük frekanslı bir sarsıntı kaydedildi. Kimse tarafından hissedilmeyen ancak yer kabuğunun derinliklerinden yankılanan bu 'kalp atışı', Alaska’dan Avustralya’ya kadar tüm gezegeni titretti. Bilim dünyasını şaşkına çeviren bu ritmik sarsıntıların kaynağı, modern tarihin en dramatik mega-tsunami olaylarından biriydi.
Tüm dünyayı etkileyen bu sarsıntının arkasında, iklim değişikliğinin tetiklediği devasa bir kütle hareketi yatıyor.
Tsunaminin açık denize dağılmak yerine dar bir fiyortta meydana gelmesi, "seiche" adı verilen nadir bir olayı başlattı.
Araştırmada SWOT ve Sentinel-2 gibi ileri teknoloji uydu sistemleri kritik bir rol oynadı.
Bu olay ısınan kutup bölgeleri için ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.
