onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Astrolog Sevdikleri Kişi İçin Dünyayı Yakacak Burçları Açıkladı

Bir Astrolog Sevdikleri Kişi İçin Dünyayı Yakacak Burçları Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.03.2026 - 15:38

İçerik Devam Ediyor

Aşk söz konusu olduğunda bazı insanlar için mantık ikinci plana düşebiliyor. Duyguların yoğunlaştığı noktada sınırlar esniyor, fedakârlık dozajı artıyor ve geri dönüşü zor adımlar atılabiliyor. Astrolog Tuğba Karadayı da sevdiği kişi için her şeyi göze alabilecek karakter yapılarına dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aşkta her şey mübah malum...

Aşkta her şey mübah malum...

Astrolog Tuğba Karadayı, sevdiği için dünyayı yakacak burçlar açıkladı.

Listede sırasıyla şu burçlar yer aldı.

  • Balık

  • Yengeç

  • Akrep

  • Terazi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın