Yıllar Boyunca Farklı Saç Tarzları Deneyen Çağatay Ulusoy’un İmaj Evrimine Övgü Yağdı
Çağatay Ulusoy’un yıllar içindeki değişimi olay oldu! Medcezir döneminden bugünkü maskülen tarzına kadar tüm imajları sosyal medyada paylaşıldı. “Her hali ayrı karizma” yorumları peş peşe gelirken, Ulusoy’un evrimine övgü yağdı.
Gelin birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2010’lu yılların başında adını duyurmaya başlayan Ulusoy, özellikle Medcezir dizisindeki karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her rolünde yalnızca oyunculuğuyla değil, fiziksel dönüşümüyle de dikkat çeken Ulusoy’un yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın