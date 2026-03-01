Yıllar Boyunca Farklı Saç Tarzları Deneyen Çağatay Ulusoy’un İmaj Evrimine Övgü Yağdı

Ardından sinemada Delibal ile daha romantik ve duygusal bir profile büründü. İçerde dizisinde bambaşka bir havayla karşımıza çıkan oyuncu, daha sert ve karanlık bir karakterle izleyici karşısına çıktı. Son olarak Eşref Rüya gibi projelerde ise daha olgun, daha maskülen ve sade bir imaj tercih etti.