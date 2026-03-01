onedio
Yıllar Boyunca Farklı Saç Tarzları Deneyen Çağatay Ulusoy’un İmaj Evrimine Övgü Yağdı

Yıllar Boyunca Farklı Saç Tarzları Deneyen Çağatay Ulusoy'un İmaj Evrimine Övgü Yağdı

Gülistan Başköy
01.03.2026 - 09:05

Çağatay Ulusoy’un yıllar içindeki değişimi olay oldu! Medcezir döneminden bugünkü maskülen tarzına kadar tüm imajları sosyal medyada paylaşıldı. “Her hali ayrı karizma” yorumları peş peşe gelirken, Ulusoy’un evrimine övgü yağdı.

Gelin birlikte bakalım...

2010’lu yılların başında adını duyurmaya başlayan Ulusoy, özellikle Medcezir dizisindeki karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

2010'lu yılların başında adını duyurmaya başlayan Ulusoy, özellikle Medcezir dizisindeki karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Ardından sinemada Delibal ile daha romantik ve duygusal bir profile büründü. İçerde dizisinde bambaşka bir havayla karşımıza çıkan oyuncu, daha sert ve karanlık bir karakterle izleyici karşısına çıktı. Son olarak Eşref Rüya gibi projelerde ise daha olgun, daha maskülen ve sade bir imaj tercih etti.

Her rolünde yalnızca oyunculuğuyla değil, fiziksel dönüşümüyle de dikkat çeken Ulusoy’un yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

