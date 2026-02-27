Ünlüler İstanbul’dan Kaçıyor: İzzet Yıldızhan da Taşındı, Yeni Yatırım Planını Açıkladı!

Sahne temposunu azalttığını da dile getiren Yıldızhan, “Çocuklarla Ankara’ya gidiyorum otele. Onun dışında emekliye ayrıldım gibi” sözleriyle yeni yaşam düzenini özetledi.

Ancak bu “emeklilik” açıklaması iş hayatından tamamen çekildiği anlamına gelmiyor. İstanbul’da bir otel projesi hayali olduğunu söyleyen Yıldızhan, “İnşallah İstanbul’da da bir otel yapmak istiyorum. Ama nasip” diyerek yatırım planlarının sürdüğünü belirtti.