Ünlüler İstanbul’dan Kaçıyor: İzzet Yıldızhan da Taşındı, Yeni Yatırım Planını Açıkladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.02.2026 - 14:31

İstanbul’dan taşınan ünlüler kervanına bir isim daha eklendi. İzzet Yıldızhan, İstanbul'u terk edip İzmir’de yaşadığını açıkladı. “Emekliye ayrıldım” sözleriyle dikkat çeken ünlü türkücü, sahne temposunu azalttığını söyledi. Yeni yatırımını da duyurdu. 

İşte detaylar…

Kaynak: Snob Magazin

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DVORkURguie/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Son dönemde İstanbul’u terk edip Ege’ye ya da farklı şehirlere yerleşen ünlü isimlere bir yenisi daha eklendi.

Türk halk müziği ve arabesk dünyasının tanınan isimlerinden İzzet Yıldızhan, artık İstanbul’da yaşamadığını açıkladı.

Uzun yıllar sahne hayatı ve özel yaşamıyla magazin gündeminde yer alan Yıldızhan, dokuz çocuklu kalabalık ailesi ve iş yatırımlarıyla da sık sık konuşuluyordu. Son yıllarda otelcilik sektörüne yönelen ve iş insanı kimliğiyle öne çıkan ünlü türkücü, hayatının merkezini İzmir’e taşıdı.

Eşi Ajda Yıldızhan ile birlikte İstanbul’da görüntülenen sanatçı, İstanbul’a artık sık gelmediklerini belirterek, “On günde bir, iki günlüğüne geliyoruz ama İzmir’de yaşıyoruz” dedi.

Sahne temposunu azalttığını da dile getiren Yıldızhan, “Çocuklarla Ankara’ya gidiyorum otele. Onun dışında emekliye ayrıldım gibi” sözleriyle yeni yaşam düzenini özetledi.

Ancak bu “emeklilik” açıklaması iş hayatından tamamen çekildiği anlamına gelmiyor. İstanbul’da bir otel projesi hayali olduğunu söyleyen Yıldızhan, “İnşallah İstanbul’da da bir otel yapmak istiyorum. Ama nasip” diyerek yatırım planlarının sürdüğünü belirtti.

