Ünlüler İstanbul’dan Kaçıyor: İzzet Yıldızhan da Taşındı, Yeni Yatırım Planını Açıkladı!
İstanbul’dan taşınan ünlüler kervanına bir isim daha eklendi. İzzet Yıldızhan, İstanbul'u terk edip İzmir’de yaşadığını açıkladı. “Emekliye ayrıldım” sözleriyle dikkat çeken ünlü türkücü, sahne temposunu azalttığını söyledi. Yeni yatırımını da duyurdu.
İşte detaylar…
Son dönemde İstanbul’u terk edip Ege’ye ya da farklı şehirlere yerleşen ünlü isimlere bir yenisi daha eklendi.
Eşi Ajda Yıldızhan ile birlikte İstanbul’da görüntülenen sanatçı, İstanbul’a artık sık gelmediklerini belirterek, “On günde bir, iki günlüğüne geliyoruz ama İzmir’de yaşıyoruz” dedi.
