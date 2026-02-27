onedio
Kıvanç Tatlıtuğ'u Bırakıp Bodrum'a mı Gitti? Başak Dizer'den Boşanma İddialarına Yanıt

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.02.2026 - 13:16

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in 10 yıllık evliliğinde kriz çıktığı ve çiftin boşanacağı iddia edilmişti. Evlerini ayırdıkları ve Dizer’in bir süre yalnız kalmak için Bodrum’a gittiği öne sürülmüştü. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaların ardından Başak Dizer sessizliğini bozdu. Çıkan haberlerle ilgili ilk kez konuşan Dizer, net bir açıklama yaptı. 

İşte detaylar…

Kaynak: Magazin Sortie

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DVNzYchCN...
Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, uzun yıllar süren birlikteliklerinin ardından 2016 yılında Paris’te dünyaevine girmişti.

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen ikili, gözlerden uzak ama güçlü bir ilişki sürdürmesiyle dikkat çekmişti. Çift, 2022 yılında oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Yaklaşık 10 yıldır evli olan Tatlıtuğ ve Dizer hakkında son günlerde dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

Gazeteci Onur Akay, çiftin evliliğinde kriz yaşandığını ve boşanma aşamasına geldiklerini ileri sürdü. İddialarda, Tatlıtuğ ile Dizer’in evlerini ayırdığı ve Başak Dizer’in bir süre yalnız kalmak için Bodrum’a gittiği öne sürüldü. Bu söylentiler kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Magazin gündemini meşgul eden boşanma iddialarının ardından gözler Başak Dizer’e çevrildi.

Dizer, Magazinsortie’ye yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille yalanladı. Gazeteci Olcay Ünal Sert’in “Çıkan haber doğru mu?” sorusuna Başak Dizer, “Doğru değil tabii ki” yanıtını verdi.

Dizer’in ayrıca özel hayatına dair ortaya atılan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ve evliliklerinin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini ifade ettiği öğrenildi.

