Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in 10 Yıllık Evliliğinde Kriz İddiası!
Kıvanç Tatlıtuğ, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllardır magazin dünyasında ayrı bir yerde duruyor. 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile Paris’te evlenen ve 2022’de oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına alarak ailelerini büyüten çift, uzun süredir örnek gösterilen birliktelikleriyle anılıyordu. Ancak kulislerde dolaşan son iddialar, bu tabloya gölge düşürdü. Onur Akay'ın iddiasına göre Tatlıtuğ ve Dizer'in 10 yıllık evliliklerinde kriz yaşandığı öğrenildi.
Türk televizyon ve sinema dünyasının en karizmatik İsimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır hem oyunculuğuyla hem de özel hayatındaki duruşuyla adından söz ettiriyor.
Şimdi ise gazeteci Onur Akay’ın iddiasına göre çiftin evliliğinde yeniden bir kriz yaşandığı ve boşanma kararı aldıkları konuşuluyor.
