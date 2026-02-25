Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in 10 Yıllık Evliliğinde Kriz İddiası!

“Aşk-ı Memnu”, “Kuzey Güney”, “Cesur ve Güzel” ve son dönemde dijital projelerdeki performansıyla başarısını perçinleyen Tatlıtuğ, sadece Türkiye’de değil yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip. Magazin dünyasında ise genellikle skandallardan uzak, sakin ve aile odaklı yaşamıyla anılıyor.

Yakışıklı oyuncu, stil danışmanı Başak Dizer ile uzun yıllar süren birlikteliğinin ardından 2016 yılında Paris’te dünya evine girmişti. Gözlerden uzak ama bir o kadar da güçlü bir ilişki sürdüren çift, 2022 yılında oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Ancak magazin kulisleri zaman zaman bu tabloya gölge düşüren iddialarla çalkalanıyor. 2023 yılında da çift hakkında evliliklerinde kriz yaşadıklarına dair söylentiler ortaya atılmış, bir süre ayrı kaldıkları iddia edilmişti. O dönem herhangi bir resmi açıklama gelmemiş, kısa süre sonra birlikte görüntülenmeleri ise “kriz aşıldı” yorumlarına neden olmuştu.