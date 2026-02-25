onedio
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in 10 Yıllık Evliliğinde Kriz İddiası!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in 10 Yıllık Evliliğinde Kriz İddiası!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.02.2026 - 09:37

Kıvanç Tatlıtuğ, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllardır magazin dünyasında ayrı bir yerde duruyor. 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile Paris’te evlenen ve 2022’de oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına alarak ailelerini büyüten çift, uzun süredir örnek gösterilen birliktelikleriyle anılıyordu. Ancak kulislerde dolaşan son iddialar, bu tabloya gölge düşürdü. Onur Akay'ın iddiasına göre Tatlıtuğ ve Dizer'in 10 yıllık evliliklerinde kriz yaşandığı öğrenildi.

Türk televizyon ve sinema dünyasının en karizmatik İsimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır hem oyunculuğuyla hem de özel hayatındaki duruşuyla adından söz ettiriyor.

Türk televizyon ve sinema dünyasının en karizmatik İsimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır hem oyunculuğuyla hem de özel hayatındaki duruşuyla adından söz ettiriyor.

Aşk-ı Memnu”, “Kuzey Güney”, “Cesur ve Güzel” ve son dönemde dijital projelerdeki performansıyla başarısını perçinleyen Tatlıtuğ, sadece Türkiye’de değil yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip. Magazin dünyasında ise genellikle skandallardan uzak, sakin ve aile odaklı yaşamıyla anılıyor.

Yakışıklı oyuncu, stil danışmanı Başak Dizer ile uzun yıllar süren birlikteliğinin ardından 2016 yılında Paris’te dünya evine girmişti. Gözlerden uzak ama bir o kadar da güçlü bir ilişki sürdüren çift, 2022 yılında oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Ancak magazin kulisleri zaman zaman bu tabloya gölge düşüren iddialarla çalkalanıyor. 2023 yılında da çift hakkında evliliklerinde kriz yaşadıklarına dair söylentiler ortaya atılmış, bir süre ayrı kaldıkları iddia edilmişti. O dönem herhangi bir resmi açıklama gelmemiş, kısa süre sonra birlikte görüntülenmeleri ise “kriz aşıldı” yorumlarına neden olmuştu.

Şimdi ise gazeteci Onur Akay'ın iddiasına göre çiftin evliliğinde yeniden bir kriz yaşandığı ve boşanma kararı aldıkları konuşuluyor.

Şimdi ise gazeteci Onur Akay’ın iddiasına göre çiftin evliliğinde yeniden bir kriz yaşandığı ve boşanma kararı aldıkları konuşuluyor.

İddiaya göre Başak Dizer’in bir süre yalnız kalmak için Bodrum’a gittiği öne sürülüyor. Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmiş değil. 

İddiaların ardından, 2023’te olduğu gibi bu kez de söylentilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı merak konusu oldu.

