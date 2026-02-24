Türk Kullanıcının Oyuncu Jacob Elordi'ye Benzerliği Dikkat Çekti!

Hollywood’un son yıllardaki en dikkat çeken yıldızlarından biri olan Jacob Elordi, bu kez “Uğultulu Tepeler” uyarlamasıyla adından söz ettiriyor. Daha önce “Euphoria”, “Saltburn” ve “Priscilla” gibi projelerle kariyerinde büyük sıçrama yaşayan Elordi, hem oyunculuğu hem de karizmasıyla adını duyurmaya devam diyor. Ancak son günlerde konuşulan tek konu yeni projesi değil… Sosyal medyada Türk bir mankenin Jacob Elordi ile olan benzerliği gündem oldu.

Kaynak