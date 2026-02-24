onedio
Türk Kullanıcının Oyuncu Jacob Elordi'ye Benzerliği Dikkat Çekti!

Türk Kullanıcının Oyuncu Jacob Elordi'ye Benzerliği Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.02.2026 - 13:49

Hollywood’un son yıllardaki en dikkat çeken yıldızlarından biri olan Jacob Elordi, bu kez “Uğultulu Tepeler” uyarlamasıyla adından söz ettiriyor. Daha önce “Euphoria”, “Saltburn” ve “Priscilla” gibi projelerle kariyerinde büyük sıçrama yaşayan Elordi, hem oyunculuğu hem de karizmasıyla adını duyurmaya devam diyor. Ancak son günlerde konuşulan tek konu yeni projesi değil… Sosyal medyada Türk bir mankenin Jacob Elordi ile olan benzerliği gündem oldu.

Son dönemde "Uğultulu Tepeler" uyarlamasıyla gündeme gelen Jacob Elordi, aslında son birkaç yıldır Hollywood'un en dikkat çeken genç aktörlerinden biri.

Son dönemde “Uğultulu Tepeler” uyarlamasıyla gündeme gelen Jacob Elordi, aslında son birkaç yıldır Hollywood’un en dikkat çeken genç aktörlerinden biri.

Elordi’nin büyük çıkışı, kuşkusuz HBO’nun fenomen dizisi Euphoria ile olmuş, dizide canlandırdığı “Nate Jacobs” karakteri ile büyük bir tanınırlık elde etmişti.

Emily Bronte’nin klasik romanından uyarlanan Uğultulu Tepeler projesiyle yeniden dönem dramalarına göz kırpan Elordi, karizmasıyla yine çok konuşuldu.

Jacob Elordi son günlerde sadece projeleriyle değil, şaşırtıcı bir benzerlik iddiasıyla da konuşuluyor.

