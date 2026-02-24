onedio
Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ali Tutal'a Kızından Acı Veda!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.02.2026 - 12:59

“Güneşi Gördüm”, 'Geniş Aile', 'Bereketli Topraklar Üstünde' ve 'Hükümet Kadın' gibi yapımlarda izlediğimiz Ali Tutal, geçirdiği beyin kanamasının ardından yoğun bakıma alınmıştı. 

Türk sineması ve tiyatrosu bir ustasını daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. 22 Şubat günü, 76 yaşında hayatını kaybeden Ali Tutal, sanat camiasının ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanıyor.

Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasının emektar isimlerinden Ali Tutal’dan acı haber 22 Şubat günü geldi.

Usta oyuncu, geçirdiği beyin kanaması sonrası bir süredir tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti.

Yıllar boyunca birçok tiyatro oyunu, dizi ve sinema projesinde rol alan Tutal, özellikle oyunculuktaki başarısıyla hafızalara kazınmıştı. Sahnedeki güçlü duruşu ve kamera karşısındaki doğal performansıyla kuşağının saygı duyulan isimlerinden biri olarak anılıyordu.

76 yaşında hayata veda eden usta oyuncu Ali Tutal için bugün duygusal anların yaşandığı bir veda töreni düzenlendi.

Sanat camiasını yasa boğan vefat haberi sonrası sevenleri ve meslektaşları bugün Ali Tutal'ı son yolculuğuna uğurladı.

