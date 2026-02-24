Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ali Tutal'a Kızından Acı Veda!
“Güneşi Gördüm”, 'Geniş Aile', 'Bereketli Topraklar Üstünde' ve 'Hükümet Kadın' gibi yapımlarda izlediğimiz Ali Tutal, geçirdiği beyin kanamasının ardından yoğun bakıma alınmıştı.
Türk sineması ve tiyatrosu bir ustasını daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. 22 Şubat günü, 76 yaşında hayatını kaybeden Ali Tutal, sanat camiasının ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanıyor.
Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasının emektar isimlerinden Ali Tutal’dan acı haber 22 Şubat günü geldi.
76 yaşında hayata veda eden usta oyuncu Ali Tutal için bugün duygusal anların yaşandığı bir veda töreni düzenlendi.
Sanat camiasını yasa boğan vefat haberi sonrası sevenleri ve meslektaşları bugün Ali Tutal'ı son yolculuğuna uğurladı.
