Ece Erken'den Instagram Abonelik Açıklaması Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.02.2026 - 12:31

Uzun yıllardır televizyon dünyasında sunuculuğuyla adından söz ettiren Ece Erken hakkında son günlerde sosyal medyada yeni bir iddia dolaşmaya başladı. İddiaya göre Erken, Instagram’da ücretli abonelik sistemini aktif hale getirdi. O iddialar kısa sürede yayılınca gözler ünlü sunucunun yaptığı açıklamaya çevrildi.

Ece Erken, yıllardır magazin ve sabah programlarının aranan isimlerinden biri.

Özellikle Beyaz TV ekranlarında yaptığı programlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Erken, dobra açıklamaları ve gündeme dair yorumlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Televizyon kariyerinin yanı sıra sosyal medyayı da aktif kullanan isimlerden biri olan isim şimdilerde TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programındaki sunuculuğuyla öne çıkıyor.

Son günlerde bazı sosyal medya kullanıcıları, Ece Erken’in Instagram hesabında abonelik sistemini açtığını iddia etti.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
