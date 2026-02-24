Ece Erken'den Instagram Abonelik Açıklaması Geldi
Uzun yıllardır televizyon dünyasında sunuculuğuyla adından söz ettiren Ece Erken hakkında son günlerde sosyal medyada yeni bir iddia dolaşmaya başladı. İddiaya göre Erken, Instagram’da ücretli abonelik sistemini aktif hale getirdi. O iddialar kısa sürede yayılınca gözler ünlü sunucunun yaptığı açıklamaya çevrildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ece Erken, yıllardır magazin ve sabah programlarının aranan isimlerinden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son günlerde bazı sosyal medya kullanıcıları, Ece Erken’in Instagram hesabında abonelik sistemini açtığını iddia etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın