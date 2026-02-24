Bedri Güntay'la Evliliklerini Bitirme Kararı Alan Pelin Karahan Cephesinden İlk Açıklama

İddialara göre Pelin Karahan ve Bedri Güntay bir süredir fikir ayrılıkları yaşıyor, hatta ayrı evlerde kalıyorlardı. 12 yıllık evliliğin sona ereceği konuşulurken, tarafların süreci gözlerden uzak yürütmek istediği öne sürüldü. Özellikle çocukların etkilenmemesi adına sessiz kalındığı iddia edildi. Sosyal medyada çiftin uzun süredir birlikte paylaşım yapmaması da söylentileri güçlendiren detaylardan biri olarak yorumlandı.

Gündemi meşgul eden iddiaların ardından beklenen açıklama Karahan cephesinden geldi. Ünlü oyuncunun menajeri Ebru Demiröz, yaptığı açıklamada “iki çocuk için hassasiyet bekliyoruz” ifadelerini kullanarak boşanma sürecinin başladığını doğruladı. Açıklamada, tarafların en büyük önceliğinin çocukları olduğu vurgulanırken, sürecin daha fazla yıpratıcı hale gelmemesi için anlayış beklendiği belirtildi.