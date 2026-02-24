onedio
Bedri Güntay'la Evliliklerini Bitirme Kararı Alan Pelin Karahan Cephesinden İlk Açıklama

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.02.2026 - 11:24

Magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortalığı karıştırdı! 2014 yılında evlenen ve iki çocuklarıyla örnek çift olarak gösterilen Pelin Karahan ile Bedri Güntay’ın evliliğinde kriz yaşandığı öne sürüldü.

Pelin Karahan cephesinden 12 yıllık evliliğin bittiğine dair iddialara ilk yanıt geldi.

Kavak Yelleri'yle tanınan Pelin Karahan, özellikle “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde hayat verdiği Mihrimah Sultan karakteriyle geniş kitlelere ulaşmış, ardından pek çok dizi ve projede yer alarak kariyerini sağlamlaştırmıştı.

Ekranların sevilen yüzü olan Karahan, özel hayatında da uzun yıllar mutlu aile tablosuyla gündeme gelmişti.

24 Haziran 2014’te iş insanı Bedri Güntay ile evlenen oyuncu, aynı yıl Aralık ayında ilk oğlu Ali Demir’i kucağına aldı. Çift, 2017 yılında ise ikinci oğulları Can Eyüp’ün doğumuyla ailelerini büyüttü. Karahan, verdiği röportajlarda anneliğin hayatındaki en önemli dönüm noktası olduğunu sık sık dile getirirken, sosyal medya paylaşımlarında da ailesine verdiği önemi gözler önüne seriyordu.

Geçtiğimiz gün ise magazin kulislerinde dolaşan iddialar çiftin 12 yıllık evliliğinde ciddi bir kriz yaşandığı yönündeydi.

İddialara göre Pelin Karahan ve Bedri Güntay bir süredir fikir ayrılıkları yaşıyor, hatta ayrı evlerde kalıyorlardı. 12 yıllık evliliğin sona ereceği konuşulurken, tarafların süreci gözlerden uzak yürütmek istediği öne sürüldü. Özellikle çocukların etkilenmemesi adına sessiz kalındığı iddia edildi. Sosyal medyada çiftin uzun süredir birlikte paylaşım yapmaması da söylentileri güçlendiren detaylardan biri olarak yorumlandı.

Gündemi meşgul eden iddiaların ardından beklenen açıklama Karahan cephesinden geldi. Ünlü oyuncunun menajeri Ebru Demiröz, yaptığı açıklamada “iki çocuk için hassasiyet bekliyoruz” ifadelerini kullanarak boşanma sürecinin başladığını doğruladı. Açıklamada, tarafların en büyük önceliğinin çocukları olduğu vurgulanırken, sürecin daha fazla yıpratıcı hale gelmemesi için anlayış beklendiği belirtildi.

